يُعدّ تراكم الكالسيوم في الشرايين مصدر قلقٍ لدى العديد نت الأشخاص، فهو يشكل خطرًا على صحة القلب كارتفاع مستويات الكوليسترول، لذلك يُعد فهم أسبابه واتخاذ التدابير الوقائية أمرًا أساسيًا.

في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" علامات تحذيرية تشير إلى تراكم الكالسيوم في الشرايين وما هى الأسباب؟- وذلك وفقًا لنا جاء بموقع only my health.

ما أسباب تراكم الكالسيوم في الشرايين؟

تتراكم رواسب الكالسيوم بشكل أكبر في الشرايين المتضررة أو الملتهبة أو التي شفيت، وبعد سن الأربعين، قد تتراكم الكالسيوم من مجرى الدم في مناطق معينة من الجسم، ورغم أن هذه العملية قد تبدأ في العشرينات، إلا أن الطبيب قد لا يلاحظها إلا بعد أن تتراكم بشكل كافٍ لتظهر في فحوصات التصوير.

معظم الأشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر لا يحتاجون إلى إجراء فحوصات تصويرية، وتستمر اللويحات في التراكم جنباً إلى جنب مع ترسبات الكالسيوم، التي تبدأ صغيرة، وتتطور لتصبح أكبر من 3 مليمترات، ويرى الباحثون أن التكلس الدقيق يبدأ في الطبقة الداخلية عندما تبدأ خلايا العضلات الملساء في الموت.

يؤثر تراكم الكالسيوم في الشرايين على تدفق الدم الطبيعي فقط عند انسداد الشريان جزئيًا أو كليًا، ولذلك، تظهر الأعراض بناءً على الشريان المتضرر، وتشمل الأعراض الشائعة لتراكم الكالسيوم في الشريان التالي ما يلي:

1- ضيق في التنفس

2- ثقل في الصدر

3- بطء أو سرعة ضربات القلب

4- ألم في الصدر مع أقل قدر من الجهدوتشمل علامات انسداد الكالسيوم في الشريان الذي يغذي الدماغ بالدم ما يلي:

1- الدوخة

2- كلام غير واضح

3- فقدان الذاكرة

4- ضعف في اليدين والساقين

5- صداع مفاجئ وشديد

6- صعوبة في الحفاظ على التوازنيمكن أن تتسبب ترسبات الكالسيوم في الشرايين الطرفية للساقين أو الذراعين أو الحوض في:

1- خدر في الساقين

2- وخز في المنطقة المصابة

3- عدم ارتياح