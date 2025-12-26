عاجل: مجلس القيادة الرئاسي يطالب رسميا من التحالف اتخاذ كافة التدابير العسكرية ومساندة القوات المسلحة اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت عاجل: رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني ويقر عددا من الإجراءات لحماية المركز القانوني للدولة، وفرض هيبتها على كافة المستويات دعم دولي جديد للسعودية… بريطانيا وروسيا تشددان على وحدة اليمن واستقرار المنطقة عاجل: حلف قبائل حضرموت: يوجه دعوة لقوات النخبة الحضرمية ويكشف عن مواجهات دامية مع الانتقالي بعد اقتحامهم لمنازل المدنيين الكويت بجانبكم… تزويج 400 عريس وعروس في حضرموت ضمن الزواج الجماعي الخيري صنعاء تحيي الذكرى الثامنة عشرة لرحيل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر واستحضار إرثه الوطني والعربي المعهد القومي للبحوث الفلكية يحدد مواعيد شهر رمضان وعيد الفطر 2026 بعد رحيل جوتا… نجلاه يشاركان كتمائم في مباراة ليفربول وولفرهامبتون مدرب تونس: لا نغير فريقاً فائزاً… وهدفنا التأهل المبكر للدور الثاني الذهب يشتعل في السعودية… قفزة جديدة بأسعار المعدن النفيس.. أسعار اليوم
تقدم رئيس مجلس القيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بطلب لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بإتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء في محافظة حضرموت، ومساندة القوات المسلحة على فرض التهدئة وحماية جهود الوساطة السعودية الإماراتية، مجددا الدعوة الى قيادة المجلس الانتقالي الى تغليب المصلحة العامة للشعب اليمني، ووحدة الصف، والامتناع عن المزيد من التصعيد غير المبرر في المحافظات الشرقية.
وصرح الليلة مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، أن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أُطلع مع عدد من أعضاء المجلس، وأعضاء مجلس الدفاع الوطني على الأوضاع في محافظة حضرموت، بما في ذلك العمليات العسكرية العدائية للمجلس الانتقالي خلال الساعات الأخيرة، وما رافقتها من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الأبرياء في المحافظة.
واعتبر المصدر، ان هذا التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري، يعد خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بما في ذلك اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض، وتقويضا لجهود الوساطة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف خفض التصعيد، وانسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات فيها إلى قوات درع الوطن والسلطة المحلية، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار في المحافظتين.