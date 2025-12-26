دعم دولي جديد للسعودية… بريطانيا وروسيا تشددان على وحدة اليمن واستقرار المنطقة

الجمعة 26 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

جدد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، التزام المملكة المتحدة بوحدة اليمن وسلامة أراضيه.



وقال هاميش فالكونر في تدوينة على حسابه بمنصة (اكس)، اليوم، " متابعون للأحداث عن كثب في اليمن، ونواصل دعمنا للشركاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، من اجل ايجاد حل سريع من خلال الجهود الدبلوماسية".



واضاف "تظل المملكة المتحدة ملتزمة بوحدة اليمن وسلامة أراضيه، كما تم نص على ذلك بيان مجلس الامن الدولي هذا الاسبوع".

وعلى ذات الصعيد رحبت روسيا، بالبيان الصادر عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، والذي أعلن عن تكثيف الجهود السعودية-الإماراتية المشتركة لتهدئة الوضع في محافظتي حضرموت والمهرة.



وأعربت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان صادر، اليوم، عن قلق روسيا البالغ إزاء التصعيد العسكري في محافظتي حضرموت والمهرة..داعية جميع الأطراف إلى التهدئة والحوار الشامل، وضرورة تحلي الأطراف بالضبط النفس، والعمل على إيجاد حلول توافقية لقضايا الخلاف عبر الحوار اليمني البناء.



كما دعا البيان، إلى تعزيز دور المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لتحقيق استقرار دائم في اليمن وإطلاق حوار يمني شامل يمهد الطريق لتسوية سياسية شاملة.



واكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، التعاون البناء مع الحكومة اليمنية الشرعية وجميع القوى السياسية الفاعلة في اليمن، بالإضافة إلى شركائها الإقليميين، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لتحقيق هذه الأهداف.