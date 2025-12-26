عاجل: حلف قبائل حضرموت: يوجه دعوة لقوات النخبة الحضرمية ويكشف عن مواجهات دامية مع الانتقالي بعد اقتحامهم لمنازل المدنيين

الجمعة 26 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

شنت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومن خارج محافظة حضرموت، هجمات على منطقتي غيل بن يمين ووادي خرد شرقي اليمن، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع مسلحين محليين وسقوط قتلى وجرحى, حسب ما أفاد به حلف قبائل حضرموت، في بيان صدر عنه الليلة.

وأضاف البيان الذي وصل موقع مأرب برس نسخة منه "أن تلك القوات اقتحمت منازل مدنيين وانتهكت حرمتها، متهماً إياها بترويع النساء والأطفال، وتنفيذ اعتقالات، وإطلاق نار كثيف وعشوائي، الأمر الذي قال إنه فجّر مواجهات مع أبناء المناطق المستهدفة.

ووجّه حلف قبائل حضرموت نداءً إلى منتسبي قوات النخبة الحضرمية دعاهم فيه إلى “الاصطفاف إلى جانب أبناء حضرموت” ممثلين بحلف القبائل وقوات حماية حضرموت والمقاومة الشعبية، دفاعاً عن المحافظة ومصالح سكانها. وأكد أن اتخاذ موقف الحياد، لمن لا يرغب في الانخراط، يُعد خياراً مسؤولاً لتجنيب المحافظة مزيداً من التصعيد.

كما دعا الحلف قوات النخبة الحضرمية إلى تجنب الانضمام إلى صفوف قوات المجلس الانتقالي، محذراً من الزج بها في المواجهات وتحويلها إلى “دروع بشرية” لحماية القوات المهاجمة، بحسب البيان.

وحمّل حلف قبائل حضرموت المجتمعين الإقليمي والدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية إزاء ما تشهده المحافظة، داعياً إلى التدخل لمنع تدهور الأوضاع الأمنية وحماية المدنيين.