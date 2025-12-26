الكويت بجانبكم… تزويج 400 عريس وعروس في حضرموت ضمن الزواج الجماعي الخيري

الجمعة 26 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

أقامت مؤسسة كويت الخير للتنمية في اليمن، برعاية ودعم من عائلة الساير في دولة الكويت، حفل الزواج الجماعي الخيري الحادي عشر لمديريات ساحل حضرموت، تحت شعار «الكويت بجانبكم»، وذلك في مدينة الشحر، حيث جرى تزويج 400 عريس وعروس.

وشهدت الفعالية حضور مدير عام مديرية الشحر عادل أحمد باعكاله ونائبه مصبح العبد البحسني، إلى جانب رئيس مؤسسة كويت الخير للتنمية الشيخ عبدالله صالح الغرابي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية.

وانطلقت فعاليات الزواج، بمحاضرة دينية تناولت آداب الزواج وحسن المعاشرة، ألقاها الشيخ ناصر السعدي، ركز فيها على أسس الحياة الزوجية والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

كما شهدت حديقة الشحر العامة حضوراً واسعاً من أهالي العرسان وضيوف المؤسسة، حيث أقيمت مأدبة غداء عكست أجواء من التلاحم الاجتماعي ومشاركة المجتمع المحلي لهذه المناسبة.

واحتضن جامع الشحر الكبير مراسم عقد القِران للعرسان، بحضور رئيس المؤسسة وعدد من أعضاء مجلس أمنائها، من بينهم الشيخ محمد عوض البسيري والشيخ الدكتور ياسر محمد باعباد، إضافة إلى جمع من المواطنين.

وأُقيم الحفل العام للعرسان بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية، وتخلله كلمات وفقرات إنشادية ومسرحية، حيث عبّر ممثلو المؤسسة والسلطة المحلية عن شكرهم لعائلة الساير ولدولة الكويت حكومةً وشعباً على دعمهم الإنساني المتواصل لأبناء حضرموت.

وأكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه المشاريع الخيرية التي تسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.