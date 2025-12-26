دعم دولي جديد للسعودية… بريطانيا وروسيا تشددان على وحدة اليمن واستقرار المنطقة عاجل: حلف قبائل حضرموت: يوجه دعوة لقوات النخبة الحضرمية ويكشف عن مواجهات دامية مع الانتقالي بعد اقتحامهم لمنازل المدنيين الكويت بجانبكم… تزويج 400 عريس وعروس في حضرموت ضمن الزواج الجماعي الخيري صنعاء تحيي الذكرى الثامنة عشرة لرحيل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر واستحضار إرثه الوطني والعربي المعهد القومي للبحوث الفلكية يحدد مواعيد شهر رمضان وعيد الفطر 2026 بعد رحيل جوتا… نجلاه يشاركان كتمائم في مباراة ليفربول وولفرهامبتون مدرب تونس: لا نغير فريقاً فائزاً… وهدفنا التأهل المبكر للدور الثاني الذهب يشتعل في السعودية… قفزة جديدة بأسعار المعدن النفيس.. أسعار اليوم انفجار يستهدف مسجداً بحمص… سقوط ضحايا وصدى واسع يعيد الهواجس الأمنية حضرموت.. مواجهات دامية بين الانتقالي وحلف القبائل الذي توعد بإخراج مليشيات الانتقالي بالحديد والنار
أقامت مؤسسة كويت الخير للتنمية في اليمن، برعاية ودعم من عائلة الساير في دولة الكويت، حفل الزواج الجماعي الخيري الحادي عشر لمديريات ساحل حضرموت، تحت شعار «الكويت بجانبكم»، وذلك في مدينة الشحر، حيث جرى تزويج 400 عريس وعروس.
وشهدت الفعالية حضور مدير عام مديرية الشحر عادل أحمد باعكاله ونائبه مصبح العبد البحسني، إلى جانب رئيس مؤسسة كويت الخير للتنمية الشيخ عبدالله صالح الغرابي، وعدد من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية.
وانطلقت فعاليات الزواج، بمحاضرة دينية تناولت آداب الزواج وحسن المعاشرة، ألقاها الشيخ ناصر السعدي، ركز فيها على أسس الحياة الزوجية والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.
كما شهدت حديقة الشحر العامة حضوراً واسعاً من أهالي العرسان وضيوف المؤسسة، حيث أقيمت مأدبة غداء عكست أجواء من التلاحم الاجتماعي ومشاركة المجتمع المحلي لهذه المناسبة.
واحتضن جامع الشحر الكبير مراسم عقد القِران للعرسان، بحضور رئيس المؤسسة وعدد من أعضاء مجلس أمنائها، من بينهم الشيخ محمد عوض البسيري والشيخ الدكتور ياسر محمد باعباد، إضافة إلى جمع من المواطنين.
وأُقيم الحفل العام للعرسان بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية، وتخلله كلمات وفقرات إنشادية ومسرحية، حيث عبّر ممثلو المؤسسة والسلطة المحلية عن شكرهم لعائلة الساير ولدولة الكويت حكومةً وشعباً على دعمهم الإنساني المتواصل لأبناء حضرموت.
وأكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه المشاريع الخيرية التي تسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.