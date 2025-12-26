صنعاء تحيي الذكرى الثامنة عشرة لرحيل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر واستحضار إرثه الوطني والعربي

الجمعة 26 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أُحييت اليوم الجمعة في صنعاء الذكرى الثامنة عشرة لوفاة حكيم اليمن الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وذلك في منزله الكائن بحي الحصبة، بحضور حشود واسعة من الشخصيات القبلية والسياسية والاجتماعية.

وحسب موقع "الأحمر نت" فقد استقبل الشيخ حمير بن عبدالله الاحمر جموع المشاركين في إحياء الذكرى، حيث استحضر الحاضرون الإرث الوطني الكبير الذي تركه الشيخ عبدالله الأحمر، والدور المحوري الذي اضطلع به بوصفه أحد أبرز رموز التوازن والحكمة في مختلف القضايا الوطنية، ومواقفه التي شكلت على الدوام عامل توازن في المشهد اليمني.

كما استحضر الحاضرون الدور التاريخي للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، ودور أسرة آل الأحمر في مسيرة الثورة والجمهورية وترسيخ الوحدة اليمنية والحفاظ على المكتسبات الوطنية، مؤكدين أن التضحيات التي قدمتها الأسرة في مختلف المراحل شكلت ركيزة أساسية في الدفاع عن المكتسبات الوطنية وتعزيز مسار الدولة، وأسهمت في حماية اليمن من محاولات النيل من ثوابته الوطنية.

كما تطرق المشاركون إلى مواقف الفقيد العربية والإسلامية، وفي مقدمتها دعمه الثابت للقضية الفلسطينية، التي ظلت حاضرة في خطاباته ومواقفه السياسية حتى وفاته، باعتبارها قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية.

بدوره، ثمن الشيخ حمير بن عبدالله الأحمر هذا الحضور الواسع، مؤكداً أن إحياء هذه الذكرى سنوياً وما تشهده من تفاعل كبير يعكس المكانة الراسخة التي يحتلها الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر في نفوس اليمنيين جميعاً، ويجسد حجم الاحترام والتقدير لإرثه الوطني ومواقفه الثابتة التي ما زالت حاضرة في الوجدان اليمني.