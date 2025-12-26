المعهد القومي للبحوث الفلكية يحدد مواعيد شهر رمضان وعيد الفطر 2026

الجمعة 26 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، مساء الأربعاء، موعد ميلاد هلال شهر شعبان لعام 1447هـ، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ (يوم الرؤية).

وبحسب البيانات الفلكية، يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بنحو 19 دقيقة، وفي القاهرة بـ23 دقيقة، بينما تتراوح مدة غروبه قبل الشمس في محافظات جمهورية مصر العربية ما بين 19 و24 دقيقة. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتفاوت هذه المدد بين 8 و31 دقيقة، وهو ما يؤكد استحالة رؤية الهلال مساء يوم الرؤية.

وبناءً على ما سبق، يكون يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026م هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، على أن تكون غرة شهر شعبان فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026م. وتستمر عدة الشهر 29 يوماً.

وأكد المختصون أن هذه الحسابات تستند إلى معايير فلكية دقيقة، مع التشديد على أن الرؤية الشرعية للهلال تظل المرجع الحاسم في تحديد بدايات الشهور الهجرية، وفق ما تعلنه الجهات الدينية المختصة.

ويحظى شهر شعبان بمكانة خاصة لدى المسلمين، كونه يسبق شهر رمضان المبارك، إذ يحرص كثيرون خلاله على الإكثار من الطاعات والاستعداد الروحي لاستقبال الشهر الكريم.

وكشفت الحسابات الفلكية عن موعد شهر رمضان 2026، حيث ستوافق نهاية شهر شعبان لعام 1447ه يوم الأربعاء 18 فبراير (شباط) 2026 فلكياً، على أن يكون أول أيام الصيام يوم الخميس 19 فبراير (شباط) 2026، وذلك لحين تأكيد الرؤية الشرعية من دار الإفتاء المصرية.

وبحسب المؤشرات الفلكية، من المتوقع أن يشهد شهر رمضان 2026م عدد ساعات صيام معتدل نسبياً، نظراً لتزامنه مع فصل الشتاء وبدايات الربيع. ومن المنتظر أن تبلغ ساعات الصيام في أول أيام الشهر نحو 12 ساعة و40 دقيقة تقريباً، مع اختلاف بسيط بين المحافظات نتيجة الفروق الجغرافية.

ومع تقدم أيام رمضان، قد تزداد ساعات الصيام تدريجياً لتتراوح في المتوسط بين 12 و13 ساعة يومياً. ويُعد رمضان 2026 من الأعوام التي تقل فيها ساعات الصيام مقارنة بالسنوات التي يأتي فيها الشهر خلال فصل الصيف، حيث يتم احتساب مدة الصيام يومياً بناءً على مواعيد شروق الشمس وأذان المغرب.

ووفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يستمر شهر رمضان لعام 1447ه 30 يوماً ويكون آخر أيام رمضان فلكياً يوم الخميس 19 مارس (آذار) 2026، ويوافق أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً يوم الجمعة 20 مارس (آذار) 2026م. وتظل هذه التواريخ تقديرية حتى يتم تحري هلال شهر شوال والإعلان الرسمي من الجهات الشرعية المختصة.