بعد رحيل جوتا… نجلاه يشاركان كتمائم في مباراة ليفربول وولفرهامبتون  

ذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أن نجلي ديوجو جوتا سينضمان إلى التمائم (أشخاص يرتدون شعار النادي) في ملعب أنفيلد عندما يواجه ليفربول فريق ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.
وتوفي المهاجم البرتغالي جوتا، الذي لعب للناديين في الدوري الممتاز، في حادث سيارة بصحبة شقيقه الأصغر في يوليو في شمال غرب إسبانيا. كان يبلغ عمره حينها 28 عاما.
لم يرد ليفربول على الفور على طلب تأكيد من رويترز أرسلته خارج ساعات العمل المعتادة في المملكة المتحدة.
وانضم جوتا إلى ولفرهامبتون على سبيل الإعارة من أتليتيكو مدريد في 2017 ثم انتقل للنادي الإنجليزي بعقد دائم في العام التالي. ثم وقع عقدا لمدة خمس سنوات في 2020 مع ليفربول، حيث فاز بلقب الدوري في وقت سابق من ذلك العام.
ومباراة الغد الأولى التي سيلتقي فيها ليفربول مع ولفرهامبتون منذ وفاة جوتا.
وكانت زوجة جوتا روت كاردوزو ونجلاها، دينيس ودوارتي، حاضرين في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكل من ليفربول وولفرهامبتون هذا الموسم في أغسطس آب الماضي.