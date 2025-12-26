الذهب يشتعل في السعودية… قفزة جديدة بأسعار المعدن النفيس.. أسعار اليوم

الجمعة 26 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس الخميس، مدفوعة بتغيرات أسعار الصرف وحركة السوق العالمية، وسط متابعة من المستثمرين والمتعاملين لتطورات المعدن النفيس.

وبحسب متوسط أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 544.50 ريال، مقابل 540.00 ريال أمس الخميس، بزيادة قدرها 4.5 ريال، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 499.25 ريال، مقارنة بـ 495.00 ريال في تعاملات الأمس.

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية، فقد سجل اليوم 476.50 ريال للجرام، مرتفعًا عن سعره أمس الخميس البالغ 472.50 ريال، ليواصل بذلك مساره الصاعد، وارتفع كذلك سعر الذهب عيار 18 إلى 408.50 ريال، مقابل 405.00 ريال في ختام تعاملات أمس.

وعلى صعيد الأوزان الأكبر، سجل سعر أونصة الذهب اليوم 16936.25 ريال، مقارنة بـ 16798.75 ريال أمس الخميس، ما يعكس زيادة واضحة في القيمة الإجمالية للذهب، كما بلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم نحو 3811.50 ريال.

وفي الأسواق العالمية، سجلت أونصة الذهب بالدولار الأمريكي مستوى 4516.30 دولار، في إشارة إلى استمرار الضغوط الصعودية على أسعار المعدن النفيس عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار المحلية في السوق السعودية.

ويعكس هذا الارتفاع في أسعار الذهب اليوم حالة من الترقب في الأسواق، في ظل تأثر المعدن الأصفر بعوامل متعددة، من أبرزها تغيرات أسعار الصرف، وتحركات الدولار، إضافة إلى الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن.

ويتابع المتعاملون عن كثب اتجاهات الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار التذبذب في الأسواق العالمية.

يُذكر أن أسعار الذهب في المملكة تشهد تغيرات يومية تبعًا لحركة السوق العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعلها محل اهتمام واسع من المستثمرين والأفراد الراغبين في الادخار أو الشراء.