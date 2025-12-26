انفجار يستهدف مسجداً بحمص… سقوط ضحايا وصدى واسع يعيد الهواجس الأمنية

الجمعة 26 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

قُتل 8 أشخاص وأُصيب 18 آخرون، بانفجار استهدف مسجداً في محافظة حمص وسط سوريا، الجمعة، وفق حصيلة أولية نشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا).

وذكرت سانا أن الانفجار وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في حمص.

وأشار شهود عيان إلى أن الانفجار وقع "خلال إقامة صلاة الجمعة".

وأفادت وكالتا رويترز وفرانس برس بأن الحي تقطنه أغلبية علوية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن قوات الأمن فرضت طوقاً حول موقع الانفجار وبدأت التحقيق في ملابساته.

وقال مسؤولون محليون للوكالة إن "الانفجار قد يكون ناجماً عن هجوم انتحاري أو عن عبوة ناسفة زُرعت في المكان".

ونشرت سانا عبر حسابها على منصة إكس بعض المشاهد قالت إنها من داخل المسجد المُستهدف.

"محاولة يائسة لزعزعة الأمن"

وأدانت وزارة الخارجية السورية التفجير ووصفته بـ "الجريمة الإرهابية"، في بيان صدر عنها الجمعة.

وقال البيان إن "هذا العمل الإجرامي الجبان يشكل اعتداء صارخاً على القيم الإنسانية والأخلاقية، ويأتي في سياق المحاولات اليائسة المتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين أبناء الشعب السوري".

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في أعمال القتل والعنف في حمص، ما دفع السكان إلى المطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية.