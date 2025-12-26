المعهد القومي للبحوث الفلكية يحدد مواعيد شهر رمضان وعيد الفطر 2026 بعد رحيل جوتا… نجلاه يشاركان كتمائم في مباراة ليفربول وولفرهامبتون مدرب تونس: لا نغير فريقاً فائزاً… وهدفنا التأهل المبكر للدور الثاني الذهب يشتعل في السعودية… قفزة جديدة بأسعار المعدن النفيس.. أسعار اليوم انفجار يستهدف مسجداً بحمص… سقوط ضحايا وصدى واسع يعيد الهواجس الأمنية حضرموت.. مواجهات دامية بين الانتقالي وحلف القبائل الذي توعد بإخراج مليشيات الانتقالي بالحديد والنار عاجل: الصين تؤكد دعمها للشرعية اليمنية وترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة رابطة العالم الإسلامي تثمّن جهود السعودية لاحتواء التحركات العسكرية الخطرة على وحدة الصف، والخارجة عن القيادة السياسية الشرعية عاجل: قراءة تحليلية في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي: لغة المناورة مع السعودية والتحدي رسائل مزدوجة تحت الضغط السياسي والإعلامي بيان إماراتي وآخر عماني بشأن اليمن بعد الضربات الجوية ''السعودية'' على الإنتقالي بحضرموت
قُتل 8 أشخاص وأُصيب 18 آخرون، بانفجار استهدف مسجداً في محافظة حمص وسط سوريا، الجمعة، وفق حصيلة أولية نشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا).
وذكرت سانا أن الانفجار وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في حمص.
وأشار شهود عيان إلى أن الانفجار وقع "خلال إقامة صلاة الجمعة".
وأفادت وكالتا رويترز وفرانس برس بأن الحي تقطنه أغلبية علوية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن قوات الأمن فرضت طوقاً حول موقع الانفجار وبدأت التحقيق في ملابساته.
وقال مسؤولون محليون للوكالة إن "الانفجار قد يكون ناجماً عن هجوم انتحاري أو عن عبوة ناسفة زُرعت في المكان".
ونشرت سانا عبر حسابها على منصة إكس بعض المشاهد قالت إنها من داخل المسجد المُستهدف.
"محاولة يائسة لزعزعة الأمن"
وأدانت وزارة الخارجية السورية التفجير ووصفته بـ "الجريمة الإرهابية"، في بيان صدر عنها الجمعة.
وقال البيان إن "هذا العمل الإجرامي الجبان يشكل اعتداء صارخاً على القيم الإنسانية والأخلاقية، ويأتي في سياق المحاولات اليائسة المتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار وبث الفوضى بين أبناء الشعب السوري".
وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في أعمال القتل والعنف في حمص، ما دفع السكان إلى المطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية.