عاجل: الصين تؤكد دعمها للشرعية اليمنية وترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة

أعلنت الصين دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، مؤكدة رفضها أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض وحدة البلاد أو إضعاف مسار السلام، وذلك خلال لقاء دبلوماسي رفيع بحث تطورات الأوضاع في اليمن.

وقالت مصادر دبلوماسية إن سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية الصين الشعبية، الدكتور محمد الميتمي، عقد اليوم اجتماعًا مع مدير عام دائرة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية، تشن وي تشينغ، خُصص لبحث المستجدات السياسية والأمنية في اليمن، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى دعم عملية السلام وتعزيز الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة.

وخلال اللقاء، استعرض السفير الميتمي، وبمشاركة سفير المملكة العربية السعودية لدى الصين عبد الرحمن الحربي، تطورات الوضع اليمني، مشيرين إلى الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي، والتي قالا إنها تُقوّض جهود السلام وتزعزع وحدة الصف الوطني وتضر بوحدة القرار.

وأكد الميتمي حرص القيادة السياسية، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، على تجنب التصعيد، داعيًا إلى انسحاب القوات العسكرية من محافظتي حضرموت والمهرة وعودتها إلى ثكناتها، وتوحيد الصف الوطني لمواجهة جماعة الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة البلاد. كما أشاد بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم الشرعية اليمنية والعمل على إعادة الأوضاع إلى مسارها.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تنسيق الجهود لرأب الصدع وتوحيد المواقف اليمنية المناهضة للانقلاب، بما يتيح استعادة الشرعية وتحقيق سلام مستدام في اليمن والمنطقة.

من جانبه، جدد المسؤول الصيني موقف بلاده الداعم لوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، مؤكداً حرص الصين على مواصلة دعم الجهود السياسية الهادفة إلى التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة اليمنية.