رابطة العالم الإسلامي تثمّن جهود السعودية لاحتواء التحركات العسكرية الخطرة على وحدة الصف، والخارجة عن القيادة السياسية الشرعية

الجمعة 26 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 156

رحّبت رابطة العالم الإسلامي -بتثمين كبير- بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن التصعيد العسكري الأحادي من قِبل المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة اليمنيتَيْن، وما تضمَّنته مضامينُ البيان من جهودٍ جليلةٍ ودعواتٍ صادقةٍ؛ لتجنيب الشعب اليمني بمختلف فئاتـه ما قد ينجم عن هذا التصعيد من أضرارٍ ومفاسدَ جسيمةٍ.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، أكَّد معالي الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، تثمينَ الرابطة ودعمَها للجهود الجليلة التي بذلتها المملكةُ العربيةُ السعوديةُ والتحالفُ العربيُّ في مساندة الشعب اليمني، وجهود التهدئة التي تقودها لاحتواء هذه التحركات العسكرية الخطرة على وحدة الصف، والخارجة عن القيادة السياسية الشرعية، الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

وقال فضيلته: “ندعو المجلس الانتقالي إلى سرعة الاستجابة لنداء الوحدة والأخوّة الصادر من المملكة العربية السعودية، وتغليب الحكمة ولغة الحوار في حلِّ جميع القضايا، ومن ضمنها قضية الجنوب العادلة، حفاظًا على السّلم والأمن المجتمعي، وتجنيبًا للشعب اليمني تداعيات هذا التصعيد الخطر”.

وجدَّد معاليه التأكيد على الدعم والتضامن الكامل مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضائه والحكومة اليمنية، في مسيرة تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الجمهورية اليمنية.