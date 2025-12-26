عاجل: قراءة تحليلية في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي: لغة المناورة مع السعودية والتحدي رسائل مزدوجة تحت الضغط السياسي والإعلامي بيان إماراتي وآخر عماني بشأن اليمن بعد الضربات الجوية ''السعودية'' على الإنتقالي بحضرموت عاجل: بيان للانتقالي يتودد السعودية بعد القصف الجوي ويسرد كمية من الأكاذيب الطيران السعودي يؤدب الإنتقالي ويشن لأول مرة غارات على مواقع احتلها في حضرموت ملتقى شباب إقليم المحافظات الشرقية في اليمن يطالب بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة عاجل: حضارم المهجر يطالبون بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت ويدعون إلى فرض عقوبات صارمة ضده دماء الشهداء توحّد تعز ضد الإرهاب والمؤامرات.. تشييع مهيب لشهداء التفجير الذي استهدف مقر حزب الإصلاح الرقابة في واشنطن تفتح ملفاً حساساً: الامارات في مرمى التحقيقات الأمريكية شعب يولد من تحت الركام: اليمن يتجاوز كل دول الخليج في عدد المواليد لعام 2025.. تعرف على قائمة الدول العربية الأكثر عددا في المواليد الإمارات تواجه بيان الخارجية السعودية بتحركات عسكرية في حضرموت والمهرة
رحبت الإمارات بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية.
وجاء البيان الاماراتي المقتضب بعد غارات جوية تحذيرية نفذها سلاح الجو السعودي قرب معسكرات تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت.
وثمن البيان دور السعودية في خدمة مصالح الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته المشروعة نحو الاستقرار والازدهار، مؤكداً التزام الإمارات بدعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة وازدهارها.
وفي وقت لاحق، قالت سلطنة عُمان إنها تتابع باهتمام التطورات التي تشهدها محافظتا المهرة وحضرموت، وثمّنت الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية مع الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين.
ودعت الخارجية العُمانية إلى تجنّب التصعيد والعودة إلى المسار السياسي، والدخول في حوار سياسي شامل يضم كافة أطياف الشعب اليمني، بما يرسّخ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن ويحافظ على سياسة حسن الجوار.
ولم يرد في بياني الإمارات وعمان أي إشارة إلى دعم البلدين للقيادة اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي أو الإشارة للتأكيد على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.