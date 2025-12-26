عاجل: بيان للانتقالي يتودد السعودية بعد القصف الجوي ويسرد كمية من الأكاذيب

الجمعة 26 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

قال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان قبل قليل، إنه يستغرب القصف الجوي الذي استهدف مواقع تتبع قوات النخبة الحضرمية.. وقال أن ذلك لن يخدم أي مسار تفاهم ولن يثني شعب الجنوب عن المضي نحو استعادة كامل حقوقه، وفق البيان.

وجاء في بيان الانتقالي: ''تابعنا البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية، نؤكد أن تحرك قواتنا جاء استجابة لدعوات أبناء شعبنا الجنوبي لمواجهة التهديدات الأمنية المتمثلة في الجماعات الإرهابية، وقطع امدادات وخطوط تهريب الحوثي''.

وزعم الانتقالي إن انقلابه في المحافظات الشرقية، جاء من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة ومعالجة الاختلالات الجسيمة التي أثّرت على الخدمات العامة وحياة المواطنين وأمنهم المعيشي.

وأضاف: ''نؤكد انفتاحنا على أي تنسيق أو ترتيبات تقوم على أساس ضمان حماية أمن ووحدة وسلامة الجنوب وضمان عدم عودة التهديدات الأمنية، وبما يلبي تطلعات وإرادة شعبنا الجنوبي، والمصالح المشتركة مع الأشقاء في المملكة''.

وتابع: ''نؤكد استمرار جهود قواتنا في مواجهة الإرهاب وقطع إمدادات ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتأمين وادي حضرموت والمهرة وكافة محافظات الجنوب انطلاقاً من حقّ أبناء الجنوب في تأمين مناطقهم وبلادهم''.

ولم يهاجم الانتقالي في بيانه السعودية، وحاول التودد لها.

وشن الطيران السعودي صباح اليوم غارات تحذيرية في هضبة حضرموت، وذلك ردا على تصعيد المجلس الانتقالي بعد ساعات من بيان الخارجية السعودية ودعوته الانتقالي للخروج من حضرموت والمهرة وتجنب أي تصعيد.

المليشيات المدعومة من الامارات لم تستجب للدعوة السعودية وهاجمت آخر معاقل قوات حلف قبائل حضرموت في غيل بن يمين، وأحرقت هناك خيام اعتصام تابعة للحلف