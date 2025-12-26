عاجل: قراءة تحليلية في بيان المجلس الانتقالي الجنوبي: لغة المناورة مع السعودية والتحدي رسائل مزدوجة تحت الضغط السياسي والإعلامي بيان إماراتي وآخر عماني بشأن اليمن بعد الضربات الجوية ''السعودية'' على الإنتقالي بحضرموت عاجل: بيان للانتقالي يتودد السعودية بعد القصف الجوي ويسرد كمية من الأكاذيب الطيران السعودي يؤدب الإنتقالي ويشن لأول مرة غارات على مواقع احتلها في حضرموت ملتقى شباب إقليم المحافظات الشرقية في اليمن يطالب بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة عاجل: حضارم المهجر يطالبون بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت ويدعون إلى فرض عقوبات صارمة ضده دماء الشهداء توحّد تعز ضد الإرهاب والمؤامرات.. تشييع مهيب لشهداء التفجير الذي استهدف مقر حزب الإصلاح الرقابة في واشنطن تفتح ملفاً حساساً: الامارات في مرمى التحقيقات الأمريكية شعب يولد من تحت الركام: اليمن يتجاوز كل دول الخليج في عدد المواليد لعام 2025.. تعرف على قائمة الدول العربية الأكثر عددا في المواليد الإمارات تواجه بيان الخارجية السعودية بتحركات عسكرية في حضرموت والمهرة
قال المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان قبل قليل، إنه يستغرب القصف الجوي الذي استهدف مواقع تتبع قوات النخبة الحضرمية.. وقال أن ذلك لن يخدم أي مسار تفاهم ولن يثني شعب الجنوب عن المضي نحو استعادة كامل حقوقه، وفق البيان.
وجاء في بيان الانتقالي: ''تابعنا البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية، نؤكد أن تحرك قواتنا جاء استجابة لدعوات أبناء شعبنا الجنوبي لمواجهة التهديدات الأمنية المتمثلة في الجماعات الإرهابية، وقطع امدادات وخطوط تهريب الحوثي''.
وزعم الانتقالي إن انقلابه في المحافظات الشرقية، جاء من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة ومعالجة الاختلالات الجسيمة التي أثّرت على الخدمات العامة وحياة المواطنين وأمنهم المعيشي.
وأضاف: ''نؤكد انفتاحنا على أي تنسيق أو ترتيبات تقوم على أساس ضمان حماية أمن ووحدة وسلامة الجنوب وضمان عدم عودة التهديدات الأمنية، وبما يلبي تطلعات وإرادة شعبنا الجنوبي، والمصالح المشتركة مع الأشقاء في المملكة''.
وتابع: ''نؤكد استمرار جهود قواتنا في مواجهة الإرهاب وقطع إمدادات ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتأمين وادي حضرموت والمهرة وكافة محافظات الجنوب انطلاقاً من حقّ أبناء الجنوب في تأمين مناطقهم وبلادهم''.
ولم يهاجم الانتقالي في بيانه السعودية، وحاول التودد لها.
وشن الطيران السعودي صباح اليوم غارات تحذيرية في هضبة حضرموت، وذلك ردا على تصعيد المجلس الانتقالي بعد ساعات من بيان الخارجية السعودية ودعوته الانتقالي للخروج من حضرموت والمهرة وتجنب أي تصعيد.
المليشيات المدعومة من الامارات لم تستجب للدعوة السعودية وهاجمت آخر معاقل قوات حلف قبائل حضرموت في غيل بن يمين، وأحرقت هناك خيام اعتصام تابعة للحلف