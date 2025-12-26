الطيران السعودي يؤدب الإنتقالي ويشن لأول مرة غارات على مواقع احتلها في حضرموت ملتقى شباب إقليم المحافظات الشرقية في اليمن يطالب بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة عاجل: حضارم المهجر يطالبون بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت ويدعون إلى فرض عقوبات صارمة ضده دماء الشهداء توحّد تعز ضد الإرهاب والمؤامرات.. تشييع مهيب لشهداء التفجير الذي استهدف مقر حزب الإصلاح الرقابة في واشنطن تفتح ملفاً حساساً: الامارات في مرمى التحقيقات الأمريكية شعب يولد من تحت الركام: اليمن يتجاوز كل دول الخليج في عدد المواليد لعام 2025.. تعرف على قائمة الدول العربية الأكثر عددا في المواليد الإمارات تواجه بيان الخارجية السعودية بتحركات عسكرية في حضرموت والمهرة فضيحة جديدة.. الانتقالي يستعين بضباط مُقالين ومتورطين في قضايا فساد لتأييد انقلابه على الدولة والداخلية تنفي صلتها بالبيان المزور وتتوعد وزارة الداخلية تنفي بياناً منسوباً لضباط معزولين وتتوعد بإجراءات قانونية صارمة اللواء سلطان العرادة يدعو لموقف دولي موحد لدعم مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات ويتمسك بمرجعيات الحل السياسي
تعرضت مواقع احتلتها مليشيات المجلس الانتقالي بمنطقة وادي نحب في حضرموت باليمن صباح اليوم الجمعة لقصف بالطيران عقب مواجهات مع قوات حلف قبائل حضرموت.
مصادر مأرب برس تحدثت عن ثلاث غارات استهدفت محيط معسكر بمنطقة نحب في هضبة حضرموت، وقال اعلام الانتقالي إن سلاح الجو السعودي نفذ الغارات.
الغارات-وفق المصادر- كانت تحذيرية لمنع تقدم قوات الانتقالي، ولم تسفر عن خسائر.
يأتي ذلك ردا على تصعيد المجلس الانتقالي بعد ساعات من بيان الخارجية السعودية ودعوته الانتقالي للخروج من حضرموت والمهرة وتجنب أي تصعيد.
المليشيات المدعومة من الامارات لم تستجب للدعوة السعودية وهاجمت آخر معاقل قوات حلف قبائل حضرموت في غيل بن يمين، وأحرقت هناك خيام اعتصام تابعة للحلف.
وفي منطقة الشحر، نصب مسلحون قبليون، كمينا محكما مساء أمس لقوات الانتقالي ما اسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، نقلوا الى مستشفى الشحر.