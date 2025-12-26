الطيران السعودي يؤدب الإنتقالي ويشن لأول مرة غارات على مواقع احتلها في حضرموت

الجمعة 26 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

تعرضت مواقع احتلتها مليشيات المجلس الانتقالي بمنطقة وادي نحب في حضرموت باليمن صباح اليوم الجمعة لقصف بالطيران عقب مواجهات مع قوات حلف قبائل حضرموت.

مصادر مأرب برس تحدثت عن ثلاث غارات استهدفت محيط معسكر بمنطقة نحب في هضبة حضرموت، وقال اعلام الانتقالي إن سلاح الجو السعودي نفذ الغارات.

الغارات-وفق المصادر- كانت تحذيرية لمنع تقدم قوات الانتقالي، ولم تسفر عن خسائر.

يأتي ذلك ردا على تصعيد المجلس الانتقالي بعد ساعات من بيان الخارجية السعودية ودعوته الانتقالي للخروج من حضرموت والمهرة وتجنب أي تصعيد.

المليشيات المدعومة من الامارات لم تستجب للدعوة السعودية وهاجمت آخر معاقل قوات حلف قبائل حضرموت في غيل بن يمين، وأحرقت هناك خيام اعتصام تابعة للحلف.

وفي منطقة الشحر، نصب مسلحون قبليون، كمينا محكما مساء أمس لقوات الانتقالي ما اسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، نقلوا الى مستشفى الشحر.