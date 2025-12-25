ملتقى شباب إقليم المحافظات الشرقية في اليمن يطالب بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة

الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

قال ملتقى شباب إقليم المحافظات الشرقية في اليمن، اليوم الخميس، إنه يدين ما وصفه بـ«التحركات العسكرية والانتهاكات الخطيرة» التي نفذتها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مطالبًا بانسحاب فوري وكامل وغير مشروط لتلك القوات.

وأضاف الملتقى، في بيان حصل موقع مأرب برس على نسخة منه، أن وجود قوات المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية «غير شرعي ومفروض بالقوة»، محمّلًا المجلس المسؤولية الكاملة عن أي فوضى أو تصعيد أمني قد يترتب على استمرار هذه التحركات، ومعتبرًا أنها تهدد الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي في المنطقة.

وأكد البيان تمسّك الملتقى بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وفي مقدمتها إقامة دولة اتحادية من ستة أقاليم، باعتبارها «الحل الوطني العادل» لضمان الشراكة وإنهاء ما وصفها بمشاريع الهيمنة والانقسام.

وأعلن الملتقى تأييده لبيان وزارة الخارجية السعودية الذي دعا إلى رفض التصعيد والتحركات الأحادية، مؤكدًا أن الموقف السعودي يعكس حرصًا على استقرار اليمن واحترام مؤسسات الدولة، بحسب البيان.

كما شدد ملتقى شباب إقليم المحافظات الشرقية على دعمه لما وصفها بالشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليًا، ورفضه «كافة المشاريع المليشياوية والانقلابية» التي تستهدف تقويض الدولة.

وقال الملتقى إن الانتهاكات المنسوبة لقوات المجلس الانتقالي في حضرموت والمهرة، بما في ذلك ترهيب المواطنين والاستفزاز ومحاولات جرّ المحافظتين إلى الصراع، «لن تمنح أي شرعية لمشاريع مفروضة بالقوة».

وأكد البيان في ختامه أن المحافظات الشرقية «ليست ساحة نفوذ ولا غنيمة سياسية»، مشددًا على أن شباب الإقليم سيقفون موحدين في مواجهة أي محاولة للمساس بأمنهم ومستقبلهم.