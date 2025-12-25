ملتقى شباب إقليم المحافظات الشرقية في اليمن يطالب بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة عاجل: حضارم المهجر يطالبون بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت ويدعون إلى فرض عقوبات صارمة ضده دماء الشهداء توحّد تعز ضد الإرهاب والمؤامرات.. تشييع مهيب لشهداء التفجير الذي استهدف مقر حزب الإصلاح الرقابة في واشنطن تفتح ملفاً حساساً: الامارات في مرمى التحقيقات الأمريكية شعب يولد من تحت الركام: اليمن يتجاوز كل دول الخليج في عدد المواليد لعام 2025.. تعرف على قائمة الدول العربية الأكثر عددا في المواليد الإمارات تواجه بيان الخارجية السعودية بتحركات عسكرية في حضرموت والمهرة فضيحة جديدة.. الانتقالي يستعين بضباط مُقالين ومتورطين في قضايا فساد لتأييد انقلابه على الدولة والداخلية تنفي صلتها بالبيان المزور وتتوعد وزارة الداخلية تنفي بياناً منسوباً لضباط معزولين وتتوعد بإجراءات قانونية صارمة اللواء سلطان العرادة يدعو لموقف دولي موحد لدعم مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات ويتمسك بمرجعيات الحل السياسي القوات المشتركة بقيادة السعودية تعلن مصادرة شحنات مخدرات بقيمة تتجاوز 230 مليار ريال يمني جنوب اليمن
قال حضارم المهجر في بيان صدر اليوم الخميس، إنهم يدينون بشدة ما وصفوه بـ«التصرفات الخطيرة» التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، متهمين إياه بمحاولة فرض واقع جديد بالقوة وتهديد أمن المحافظة واستقرارها والسلم المجتمعي فيها.
وطالب البيان حصل موقع مأرب برس على نسخة منه " بانسحاب فوري وكامل لقوات المجلس الانتقالي من حضرموت، ووقف ما اعتبره ممارسات تهدف إلى عسكرة المحافظة وجرّها إلى صراعات لا تخدم مصالح أبنائها ولا تنسجم مع تاريخها، مؤكدًا رفض أي وجود عسكري مفروض بالقوة.
وشدد حضارم المهجر على أن حضرموت «ليست تابعة لأحد»، وأنها إقليم ذو هوية راسخة ومكانة تاريخية، ولن تقبل أن تكون ملحقًا أو خاضعة لأي طرف، وفق البيان.
وأشاد البيان بالدور الذي قال إن الحضارم اضطلعوا به في دول المهجر في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والعمل الإنساني، معتبرًا أنهم قدموا نموذجًا قائمًا على السلم والتعايش والإسهام الإيجابي.
كما أعلن حضارم المهجر تأييدهم لبيان وزارة الخارجية السعودية الذي دعا إلى رفض التصعيد واحترام مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن واستقرار المحافظات، معربين عن تقديرهم لدور المملكة في دعم استقرار اليمن وأمن المنطقة.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم والعمل على فرض عقوبات «واضحة وصارمة» على المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرًا أنه أسهم في تفاقم الأزمة اليمنية وتعقيد الأوضاع في حضرموت عبر سياسات تصعيدية ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.
وأكد حضارم المهجر في ختام بيانهم أن حضرموت «ستظل أرض حضارة وسلام»، وأن أبناءها في الداخل والمهجر سيقفون صفًا واحدًا للدفاع عن هويتها وحقها في تقرير مستقبلها دون وصاية أو إكراه.