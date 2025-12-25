عاجل: حضارم المهجر يطالبون بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت ويدعون إلى فرض عقوبات صارمة ضده

الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

قال حضارم المهجر في بيان صدر اليوم الخميس، إنهم يدينون بشدة ما وصفوه بـ«التصرفات الخطيرة» التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، متهمين إياه بمحاولة فرض واقع جديد بالقوة وتهديد أمن المحافظة واستقرارها والسلم المجتمعي فيها.

وطالب البيان حصل موقع مأرب برس على نسخة منه " بانسحاب فوري وكامل لقوات المجلس الانتقالي من حضرموت، ووقف ما اعتبره ممارسات تهدف إلى عسكرة المحافظة وجرّها إلى صراعات لا تخدم مصالح أبنائها ولا تنسجم مع تاريخها، مؤكدًا رفض أي وجود عسكري مفروض بالقوة.

وشدد حضارم المهجر على أن حضرموت «ليست تابعة لأحد»، وأنها إقليم ذو هوية راسخة ومكانة تاريخية، ولن تقبل أن تكون ملحقًا أو خاضعة لأي طرف، وفق البيان.

وأشاد البيان بالدور الذي قال إن الحضارم اضطلعوا به في دول المهجر في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والعمل الإنساني، معتبرًا أنهم قدموا نموذجًا قائمًا على السلم والتعايش والإسهام الإيجابي.

كما أعلن حضارم المهجر تأييدهم لبيان وزارة الخارجية السعودية الذي دعا إلى رفض التصعيد واحترام مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن واستقرار المحافظات، معربين عن تقديرهم لدور المملكة في دعم استقرار اليمن وأمن المنطقة.

ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم والعمل على فرض عقوبات «واضحة وصارمة» على المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرًا أنه أسهم في تفاقم الأزمة اليمنية وتعقيد الأوضاع في حضرموت عبر سياسات تصعيدية ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

وأكد حضارم المهجر في ختام بيانهم أن حضرموت «ستظل أرض حضارة وسلام»، وأن أبناءها في الداخل والمهجر سيقفون صفًا واحدًا للدفاع عن هويتها وحقها في تقرير مستقبلها دون وصاية أو إكراه.