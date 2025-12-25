عاجل: حضارم المهجر يطالبون بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت ويدعون إلى فرض عقوبات صارمة ضده دماء الشهداء توحّد تعز ضد الإرهاب والمؤامرات.. تشييع مهيب لشهداء التفجير الذي استهدف مقر حزب الإصلاح الرقابة في واشنطن تفتح ملفاً حساساً: الامارات في مرمى التحقيقات الأمريكية شعب يولد من تحت الركام: اليمن يتجاوز كل دول الخليج في عدد المواليد لعام 2025.. تعرف على قائمة الدول العربية الأكثر عددا في المواليد الإمارات تواجه بيان الخارجية السعودية بتحركات عسكرية في حضرموت والمهرة فضيحة جديدة.. الانتقالي يستعين بضباط مُقالين ومتورطين في قضايا فساد لتأييد انقلابه على الدولة والداخلية تنفي صلتها بالبيان المزور وتتوعد وزارة الداخلية تنفي بياناً منسوباً لضباط معزولين وتتوعد بإجراءات قانونية صارمة اللواء سلطان العرادة يدعو لموقف دولي موحد لدعم مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات ويتمسك بمرجعيات الحل السياسي القوات المشتركة بقيادة السعودية تعلن مصادرة شحنات مخدرات بقيمة تتجاوز 230 مليار ريال يمني جنوب اليمن بعد تسعة أشهر من التكتم… الحوثيون يكشفون عن مصرع القيادات العليا من خبراء الصواريخ والمسيّرات بغارات دقيقة نفذتها واشنطن
شيّع الآلاف من أبناء محافظة تعز، اليوم الخميس، جثامين شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف المقر الرئيسي لحزب التجمع اليمني للإصلاح في المدينة الخميس الماضي.
وانطلق موكب التشييع من شارع جمال أمام مقر الحزب، حيث تجمع المشيعون، إلى جامع السعيد لأداء صلاة الجنازة على الشهداء، ثم مواراة جثامينهم الثرى في مقبرة الشهداء.
ورفع المشاركون في التشييع لافتات تندد بالإرهاب، مؤكدين أن حزب الإصلاح كيان وطني عصي على المؤامرات، وأن استهدافه يعد استهدافا للمشروع الوطني.
وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت، في 18 ديسمبر الجاري، أمام بوابة المقر الرئيس لحزب الإصلاح في تعز، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بينهم قيادات في الحزب، في عمل إرهابي أثار موجة من الإدانات الحقوقية والحزبية.