دماء الشهداء توحّد تعز ضد الإرهاب والمؤامرات.. تشييع مهيب لشهداء التفجير الذي استهدف مقر حزب الإصلاح

شيّع الآلاف من أبناء محافظة تعز، اليوم الخميس، جثامين شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف المقر الرئيسي لحزب التجمع اليمني للإصلاح في المدينة الخميس الماضي.

وانطلق موكب التشييع من شارع جمال أمام مقر الحزب، حيث تجمع المشيعون، إلى جامع السعيد لأداء صلاة الجنازة على الشهداء، ثم مواراة جثامينهم الثرى في مقبرة الشهداء.

ورفع المشاركون في التشييع لافتات تندد بالإرهاب، مؤكدين أن حزب الإصلاح كيان وطني عصي على المؤامرات، وأن استهدافه يعد استهدافا للمشروع الوطني.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت، في 18 ديسمبر الجاري، أمام بوابة المقر الرئيس لحزب الإصلاح في تعز، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، بينهم قيادات في الحزب، في عمل إرهابي أثار موجة من الإدانات الحقوقية والحزبية.