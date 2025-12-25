عاجل: حضارم المهجر يطالبون بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت ويدعون إلى فرض عقوبات صارمة ضده دماء الشهداء توحّد تعز ضد الإرهاب والمؤامرات.. تشييع مهيب لشهداء التفجير الذي استهدف مقر حزب الإصلاح الرقابة في واشنطن تفتح ملفاً حساساً: الامارات في مرمى التحقيقات الأمريكية شعب يولد من تحت الركام: اليمن يتجاوز كل دول الخليج في عدد المواليد لعام 2025.. تعرف على قائمة الدول العربية الأكثر عددا في المواليد الإمارات تواجه بيان الخارجية السعودية بتحركات عسكرية في حضرموت والمهرة فضيحة جديدة.. الانتقالي يستعين بضباط مُقالين ومتورطين في قضايا فساد لتأييد انقلابه على الدولة والداخلية تنفي صلتها بالبيان المزور وتتوعد وزارة الداخلية تنفي بياناً منسوباً لضباط معزولين وتتوعد بإجراءات قانونية صارمة اللواء سلطان العرادة يدعو لموقف دولي موحد لدعم مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات ويتمسك بمرجعيات الحل السياسي القوات المشتركة بقيادة السعودية تعلن مصادرة شحنات مخدرات بقيمة تتجاوز 230 مليار ريال يمني جنوب اليمن بعد تسعة أشهر من التكتم… الحوثيون يكشفون عن مصرع القيادات العليا من خبراء الصواريخ والمسيّرات بغارات دقيقة نفذتها واشنطن
كشف تقرير الأمم المتحدة للتوقعات السكانية العالمية عن قائمة بأسماء الدول العربية الأكثر عددا في المواليد لعام 2025.
ووفقا لبيانات التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة، تصدرت مصر القائمة عربيا بـ 2.45 مليون مولود، تلتها اليمن في المركز الثاني بـ 1.40 مليون مولود، وجاء العراق في المركز الثالث بـ1.18 مليون مولود، ثم الجزائر 855 ألفا، والمغرب 619 ألفا، وسوريا 601 ألف، والسعودية بـ 564 ألفا".
وجاءت بقية الدول العربية بأعداد مواليد أقل خلال عام 2025، حيث سجل الأردن نحو 232 ألف مولود، وتونس قرابة 160 ألفا، وفلسطين حوالي 144 ألفا، وليبيا بحدود 120 ألفا، والإمارات نحو 114 ألفا، ولبنان 92 ألفا، وعمان 90 ألفا، فيما بلغت في الكويت 48 ألف مولود، وقطر 29 ألفا، والبحرين قرابة 10 آلاف مولود,و عدد المواليد المتوقع في المملكة العربية السعودية نحو 564,000 مولود وسلطنة عمان يُقدر بنحو 77,000 مولود.