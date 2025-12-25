شعب يولد من تحت الركام: اليمن يتجاوز كل دول الخليج في عدد المواليد لعام 2025.. تعرف على قائمة الدول العربية الأكثر عددا في المواليد

الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 373

كشف تقرير الأمم المتحدة للتوقعات السكانية العالمية عن قائمة بأسماء الدول العربية الأكثر عددا في المواليد لعام 2025.

ووفقا لبيانات التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة، تصدرت مصر القائمة عربيا بـ 2.45 مليون مولود، تلتها اليمن في المركز الثاني بـ 1.40 مليون مولود، وجاء العراق في المركز الثالث بـ1.18 مليون مولود، ثم الجزائر 855 ألفا، والمغرب 619 ألفا، وسوريا 601 ألف، والسعودية بـ 564 ألفا".

وجاءت بقية الدول العربية بأعداد مواليد أقل خلال عام 2025، حيث سجل الأردن نحو 232 ألف مولود، وتونس قرابة 160 ألفا، وفلسطين حوالي 144 ألفا، وليبيا بحدود 120 ألفا، والإمارات نحو 114 ألفا، ولبنان 92 ألفا، وعمان 90 ألفا، فيما بلغت في الكويت 48 ألف مولود، وقطر 29 ألفا، والبحرين قرابة 10 آلاف مولود,و عدد المواليد المتوقع في المملكة العربية السعودية نحو 564,000 مولود وسلطنة عمان يُقدر بنحو 77,000 مولود.