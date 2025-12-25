اللواء سلطان العرادة يدعو لموقف دولي موحد لدعم مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات ويتمسك بمرجعيات الحل السياسي

الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

أكد اللواء سلطان العرادة – نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة مارب - أن التحديات الراهنة تتطلب موقفًا دوليًا موحدًا لدعم مؤسسات الدولة وتعزيز قدراتها، بما يمكّنها من الاضطلاع بواجباتها الدستورية، ومواجهة التهديدات المختلفة، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار العرادة إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع الدولي في مساندة الشعب اليمني للخروج من الظروف الاستثنائية التي يمر بها، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال لقائه، عبر تقنية الاتصال المرئي، سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية، وآفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. وذلك حسب ما ذكرته وكالة "سبأ".

ونوّه العرادة إلى أن تمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها يمثل المدخل الرئيسي للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، إلى جانب تهيئة الظروف المناسبة لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد على أهمية توحيد الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل المشترك لتجاوز التحديات والعراقيل الراهنة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي، وحماية المنطقة من تداعيات الفوضى ومخاطر الإرهاب.

وجدد العرادة التأكيد على التمسك بمرجعيات الحل الأساسية، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216، باعتبارها الأساس الضامن للوصول إلى الاستقرار المنشود.