القوات المشتركة بقيادة السعودية تعلن مصادرة شحنات مخدرات بقيمة تتجاوز 230 مليار ريال يمني جنوب اليمن

أعلنت القوات البحرية المشتركة (CMF) عن ضبط ومصادرة شحنة جديدة من المخدرات بقيمة أكثر من 142 مليون دولار ما يزيد عن (230 مليار ريال يمني) على متن سفن متعددة في بحر العرب، جنوب اليمن.

وقالت القوات المشتركة في بيان صحافي إن فرقاطتين فرنسيتين، تعملان ضمن الدعم المباشر لقوة المهام (CTF 150) بقيادة السعودية، ضبطتا شحنات مخدرات غير مشروعة، بقيمة إجمالية تزيد عن 142 مليون دولار أميركي، من عدة سفن في بحر العرب.

وأضاف البيان أن الفرقاطتين، وخلال دوريات بحرية روتينية، وعلى مدى عدة أسابيع، اعترضتا العديد من المراكب الشراعية المشبوهة، التي "لم تكن تبث عبر نظام التعريف الآلي أو تعرض أية علامات خارجية تدل على هويتها".

وأوضحت "القوات المشتركة" أن الفرقاطتين الفرنسيتين، وبموجب إذن من قيادة قوة المهام (150)، "نفّذتا تسع عمليات تفتيش منفصلة، خلال هذه الفترة، وتمكنتا فيها من ضبط أكثر من 16 طناً من مادتي الميثامفيتامين البلوري (ICE)، والحشيش، وعقب التأكد منها بالفحص والاختبار، جرى التخلص منها".

وأشار قائد قوة المهام (150)، العميد البحري السعودي فهد الجعيد إلى أن "الأشهر القليلة الماضية شهدت أنجح فترة ضبط لمكافحة تجارة المخدرات غير المشروعة في تاريخ القوات البحرية المشتركة، ويعود الفضل في ذلك إلى احترافية والتزام الأفراد متعددي الجنسيات من الرجال والنساء".

ولفت الجعيد إلى أن القوات المشتركة نجحت الشهر الماضي في ضبط أكثر من أربعة أطنان من مادة الميثامفيتامين و50 كيلوغراماً من الكوكايين، بقيمة إجمالية تُقدّر بأكثر من 295 مليون دولار أميركي.

وتُعد (قوة المهام 150) واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، وتتمثل مهمتها في ردع وتعطيل قدرة الجهات الفاعلة غير الحكومية على نقل الأسلحة أو المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة في المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عُمان.

يُذكر أن القوات المشتركة هي أكبر شراكة بحرية في العالم تضم 47 دولة "تعمل على دعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال تعزيز الأمن والاستقرار عبر 3.2 مليون ميل مربع من المياه التي تضم بعض أهم ممرات الشحن في العالم".