بعد تسعة أشهر من التكتم… الحوثيون يكشفون عن مصرع القيادات العليا من خبراء الصواريخ والمسيّرات بغارات دقيقة نفذتها واشنطن

الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 206

أقرت جماعة الحوثي، بعد نحو تسعة أشهر من التكتم، بمقتل عدد من قياداتها البارزة في وحدات الصواريخ والطيران المسيّر، قالت إنهم قضوا خلال غارات جوية أمريكية استهدفت مواقع تابعة لها في مارس آذار الماضي.

وبحسب بيانات ومصادر مطلعة، شملت قائمة القتلى زكريا عبد الله يحيى حجر، الذي كان يتولى قيادة قوة الطيران المسيّر لدى الجماعة، إلى جانب شقيقه أحمد مساعد حجر، إضافة إلى محمد خالد الحيفي، رئيس عمليات القوة الصاروخية، وحسين يحيى الهاشمي، المسؤول التقني في وحدة الطيران المسيّر، وعبد الله يحيى حجر، مساعد قائد القوة نفسها.

وتشير المصادر إلى أن زكريا حجر يُعد من أبرز الخبراء العسكريين لدى الحوثيين في مجال الصواريخ والطائرات المسيّرة، ولعب دوراً محورياً في تطوير هذه القدرات، بالتعاون مع خبراء من الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، وفقاً للمصادر ذاتها. كما تربطه صلة قرابة بعائلة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وقالت المصادر إن القيادات الحوثية قُتلت في ضربات جوية أمريكية وُصفت بأنها عالية الدقة نُفذت في مارس الماضي، إلا أن الجماعة تعمدت إخفاء مصيرهم طوال الأشهر الماضية، في مسعى لتقليل حجم الخسائر التي لحقت ببنيتها العسكرية وقدراتها القتالية.

ومنذ أواخر العام الماضي كثفت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد مواقع للحوثيين في اليمن، رداً على هجمات استهدفت حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية إيران بتقديم دعم عسكري ولوجستي للحوثيين، وهو ما تنفيه طهران، بينما يشكل ملف الصواريخ والطائرات المسيّرة أحد أبرز مصادر القلق الإقليمي والدولي المرتبطة بالصراع اليمني.