موقف حلف قبائل حضرموت من بيان الخارجية السعودية

أعلن حلف قبائل حضرموت ترحيبه بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، بكل ما تضمنه من مواقف مسؤولة تعكس حرص المملكة وقيادة التحالف على تجنيب اليمن كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، وتعزيز السلم الأهلي، وإعادة الأمن المجتمعي، بما يحقق تطلعات أبناء محافظتي حضرموت والمهرة بشكل خاص واليمن بشكل عام في العيش الآمن والاستقرار الدائم.

وقال حلف قبائل حضرموت في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، " أن هذه المواقف النبيلة ليست بغريبة على المملكة العربية السعودية، التي دأبت، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في اليمن، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف".

واشاد حلف قبائل حضرموت، بالمواقف الأخوية الصادقة والثابتة لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه ما شهدته محافظتي حضرموت والمهرة من اجتياح عسكري غاشم.

وثمن عالياً الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وخروج عاجل وسلس للقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من المحافظتين.