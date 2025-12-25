فضيحة جديدة.. الانتقالي يستعين بضباط مُقالين ومتورطين في قضايا فساد لتأييد انقلابه على الدولة والداخلية تنفي صلتها بالبيان المزور وتتوعد وزارة الداخلية تنفي بياناً منسوباً لضباط معزولين وتتوعد بإجراءات قانونية صارمة اللواء سلطان العرادة يدعو لموقف دولي موحد لدعم مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات ويتمسك بمرجعيات الحل السياسي القوات المشتركة بقيادة السعودية تعلن مصادرة شحنات مخدرات بقيمة تتجاوز 230 مليار ريال يمني جنوب اليمن بعد تسعة أشهر من التكتم… الحوثيون يكشفون عن مصرع القيادات العليا من خبراء الصواريخ والمسيّرات بغارات دقيقة نفذتها واشنطن 15 حزباً يطالبون المجلس الرئاسي باستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة قرارها السياسي والعسكري مليشيات الانتقالي تحاصر مديرية غيل بن يمين بحضرموت وتقتحم منازل المواطنين موقف حلف قبائل حضرموت من بيان الخارجية السعودية تهديدات بتصفية مذيعة تلفزيونية والتلفظ عليها بعبارات مسيئة ونابية.. نقابة الصحفيين تدين تهديدات الإنتقالي وتدعو لاحترام الحريات الرئيس العليمي يبارك اتفاق مسقط بشأن الأسرى والمعتقلين ويستقبل الوفد الحكومي المفاوض
أعلن حلف قبائل حضرموت ترحيبه بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، بكل ما تضمنه من مواقف مسؤولة تعكس حرص المملكة وقيادة التحالف على تجنيب اليمن كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، وتعزيز السلم الأهلي، وإعادة الأمن المجتمعي، بما يحقق تطلعات أبناء محافظتي حضرموت والمهرة بشكل خاص واليمن بشكل عام في العيش الآمن والاستقرار الدائم.
وقال حلف قبائل حضرموت في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، " أن هذه المواقف النبيلة ليست بغريبة على المملكة العربية السعودية، التي دأبت، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في اليمن، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف".
واشاد حلف قبائل حضرموت، بالمواقف الأخوية الصادقة والثابتة لقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه ما شهدته محافظتي حضرموت والمهرة من اجتياح عسكري غاشم.
وثمن عالياً الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وخروج عاجل وسلس للقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من المحافظتين.