تهديدات بتصفية مذيعة تلفزيونية والتلفظ عليها بعبارات مسيئة ونابية.. نقابة الصحفيين تدين تهديدات الإنتقالي وتدعو لاحترام الحريات

الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 720

قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إنها تلقت بلاغًا يفيد بتعرض مذيعة في قناة عدن الفضائية لتهديدات بالقتل وإيذائها وأسرتها، أثناء تواجدها في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، من قبل عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى أن المذيعة في قناة عدن الفضائية، أماني خليل باخريبة، أفادت بتلقيها تهديدات خطيرة بالقتل والأذى لها ولأسرتها، عبر تسجيلات صوتية ورسائل مكتوبة تضمنت ألفاظًا نابية وعبارات مسيئة.

وعبّرت النقابة عن بالغ قلقها وإدانتها الشديدة لهذه التهديدات الخطيرة، التي جاءت على خلفية مواقف المذيعة وآرائها الصحفية والإعلامية إزاء الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخرًا، معتبرة أن هذه التصرفات تشكّل انتهاكًا جسيمًا لحرية الرأي والتعبير، واعتداءً مباشرًا على سلامة الصحفيين.

ودعت نقابة الصحفيين إلى احترام الحقوق والحريات الصحفية، مؤكدة أن استهداف الصحفيين بسبب آرائهم أو مواقفهم المهنية يُعد سلوكًا مرفوضًا ومدانًا، ويتنافى مع القيم الإنسانية، وأحكام الدستور، والقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية الضامنة لحرية الصحافة.

كما أشارت النقابة إلى أن هذه الممارسات لا تمثل حالة فردية، بل تأتي ضمن نمط مقلق من التهديدات والمضايقات التي طالت عددًا من الصحفيين والإعلاميين في محافظة حضرموت، ما دفع بعضهم إلى الصمت خوفًا من القمع والملاحقة، وهو ما يعكس مناخًا خطيرًا يسعى إلى تكميم الأفواه وقمع الأصوات المعارضة.