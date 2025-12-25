عاجل.. قوات الانتقالي تتجه لتفجير الوضع عسكريُا بحضرموت وتهاجم مواقع حلف القبائل

الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

أفادت مصادر ميدانية لموقع مأرب برس، إن قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي توغلت اليوم الخميس، باتجاه منطقة وادي نحب في غيل بن يمين معقل حلف قبائل حضرموت، ما ينذر باندلاع معارك شرسة.

وقالت المصادر إن قوات تابعة للانتقالي نفذت هجومًا من عدة محاور باتجاه مواقع حلف قبائل حضرموت في وادي نحب، شرق اليمن.

ولا يزال الوضع متوترا حتى اللحظة.

يأتي هذا التحرك بعد ساعات قليلة من بيان الخارجية السعودية الذي طالب الانتقالي بسحب قواته من حضرموت والمهرة بشكل عاجل وسلس، وتجنب أي تصعيد.