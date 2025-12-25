عاجل.. قوات الانتقالي تتجه لتفجير الوضع عسكريُا بحضرموت وتهاجم مواقع حلف القبائل صفعة أخرى للانتقالي.. السلطة المحلية بحضرموت تعلن ولائها المطلق للدولة وتؤكد ضرورة انسحاب الانتقالي وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء المحافظة السعودية تطلب من الإنتقالي إخراج مليشياته فوراً من حضرموت والمهرة وتحذر من ما لا تحمد عقباه (بيان رسمي) العليمي يثمن الموقف السعودي ويؤكد الشراكة لخفض التصعيد وتوحيد الصف اليمني بيان سعودي عاجل والحكومة اليمنية ترحب عن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة بيان سعودي يفتح ملف تحركات الجنوب… ورسائل حاسمة لما جرى شرق اليمن اليمن يثمّن موقف مجلس الأمن ويؤكد: المسار السياسي الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة الحساسية العصبية.. كيف تظهر على الجسم انتبه.. رائحة الفم الكريهة قد تكشف نقص فيتامينات ومعادن مهمة في جسمك اشتعال معارك طاحنة في السودان والدعم السريع تبسط سيطرتها على بلدتين بشمال دارفور وتوسّع هجماتها بالمسيرات نحو الأبيض
أفادت مصادر ميدانية لموقع مأرب برس، إن قوات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي توغلت اليوم الخميس، باتجاه منطقة وادي نحب في غيل بن يمين معقل حلف قبائل حضرموت، ما ينذر باندلاع معارك شرسة.
وقالت المصادر إن قوات تابعة للانتقالي نفذت هجومًا من عدة محاور باتجاه مواقع حلف قبائل حضرموت في وادي نحب، شرق اليمن.
ولا يزال الوضع متوترا حتى اللحظة.
يأتي هذا التحرك بعد ساعات قليلة من بيان الخارجية السعودية الذي طالب الانتقالي بسحب قواته من حضرموت والمهرة بشكل عاجل وسلس، وتجنب أي تصعيد.