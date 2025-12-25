صفعة أخرى للانتقالي.. السلطة المحلية بحضرموت تعلن ولائها المطلق للدولة وتؤكد ضرورة انسحاب الانتقالي وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء المحافظة

الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، شرق اليمن برئاسة المحافظ سالم الخنبشي، اليوم الخميس، وقوفها الكامل والمطلق خلف رئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مشددة بأن الالتزام بمؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والتنمية.

وقالت في بيان وصل مأرب برس: ​''تابعنا ببالغ الاهتمام البيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي عكس الحرص الأخوي الصادق على أمن واستقرار اليمن عمومًا، ومحافظة حضرموت خصوصًا''.

وأضاف البيان: ''نشارك الأشقاء في التحالف العربي الرأي بأن التحركات العسكرية الأحادية التي شهدتها المحافظة مؤخراً، والتي تمت دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف، قد تسببت في تصعيد غير مبرر، وان مثل هذه الخطوات تضر بشكل مباشر بمصالح أبناء حضرموت، وتعيق جهود التنمية، وتؤثر سلباً على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الكبرى.

​وأكدت السلطة المحلية بحضرموت على ضرورة ​عودة كافة القوات التي استحدثت مواقعها إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظة، وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت تحت إشراف السلطة المحلية، لضمان استتباب الأمن تحت راية الدولة.