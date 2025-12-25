العليمي يثمن الموقف السعودي ويؤكد الشراكة لخفض التصعيد وتوحيد الصف اليمني

الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -خاص

ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني، مشيدًا بدورها المسؤول في دعم جهود خفض التصعيد وحماية المركز القانوني للدولة.

وأكد العليمي، في تصريح له، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية، والعمل المشترك لتوحيد الصف الوطني بما يحقق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار وبناء الدولة.

وأشار إلى أن الدعم السعودي المتواصل يمثل ركيزة أساسية في مسار استعادة الدولة، مجددًا التأكيد على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لدعم جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.