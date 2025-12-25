عاجل.. قوات الانتقالي تتجه لتفجير الوضع عسكريُا بحضرموت وتهاجم مواقع حلف القبائل صفعة أخرى للانتقالي.. السلطة المحلية بحضرموت تعلن ولائها المطلق للدولة وتؤكد ضرورة انسحاب الانتقالي وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء المحافظة السعودية تطلب من الإنتقالي إخراج مليشياته فوراً من حضرموت والمهرة وتحذر من ما لا تحمد عقباه (بيان رسمي) العليمي يثمن الموقف السعودي ويؤكد الشراكة لخفض التصعيد وتوحيد الصف اليمني بيان سعودي عاجل والحكومة اليمنية ترحب عن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة بيان سعودي يفتح ملف تحركات الجنوب… ورسائل حاسمة لما جرى شرق اليمن اليمن يثمّن موقف مجلس الأمن ويؤكد: المسار السياسي الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة الحساسية العصبية.. كيف تظهر على الجسم انتبه.. رائحة الفم الكريهة قد تكشف نقص فيتامينات ومعادن مهمة في جسمك اشتعال معارك طاحنة في السودان والدعم السريع تبسط سيطرتها على بلدتين بشمال دارفور وتوسّع هجماتها بالمسيرات نحو الأبيض
ثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني، مشيدًا بدورها المسؤول في دعم جهود خفض التصعيد وحماية المركز القانوني للدولة.
وأكد العليمي، في تصريح له، التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية، والعمل المشترك لتوحيد الصف الوطني بما يحقق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار وبناء الدولة.
وأشار إلى أن الدعم السعودي المتواصل يمثل ركيزة أساسية في مسار استعادة الدولة، مجددًا التأكيد على أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لدعم جهود السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.