بيان سعودي يفتح ملف تحركات الجنوب… ورسائل حاسمة لما جرى شرق اليمن

الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -خاص

أعلنت المملكة العربية السعودية موقفها من التطورات العسكرية الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن التحركات التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي جرت بصورة منفردة، دون الرجوع إلى مجلس القيادة الرئاسي اليمني أو التنسيق مع قيادة التحالف، ما أسهم في تصعيد غير مبرر انعكست آثاره سلبًا على مصالح اليمنيين وجهود الاستقرار.

وأوضحت أن هذه الخطوات أضرت بالقضية الجنوبية نفسها، وقوضت مساعي التحالف الرامية إلى تثبيت الأمن ودفع العملية السياسية نحو حلول سلمية، مشيرة إلى أن المملكة آثرت خلال الفترة الماضية تغليب منطق التهدئة والعمل على جمع الصف ومعالجة الأوضاع عبر الحوار.

وفي هذا السياق، كشفت الرياض عن تحركات مشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، لاحتواء الموقف ميدانيًا، حيث جرى إرسال فريق عسكري سعودي–إماراتي إلى عدن لوضع ترتيبات تضمن عودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات “درع الوطن” والسلطات المحلية، وفق آلية منظمة وتحت إشراف التحالف.

وأكدت المملكة أن هذه الجهود لا تزال مستمرة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، مع التعويل على استجابة عاجلة من المجلس الانتقالي لإنهاء التصعيد وسحب قواته بسلاسة، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الأمن والاستقرار.

وشدد البيان على أهمية ضبط النفس والتعاون بين مختلف القوى والمكونات اليمنية، محذرًا من تبعات أي خطوات من شأنها زعزعة الأمن وفتح الباب أمام نتائج غير محسوبة، مع التأكيد على ضرورة العمل المشترك لإعادة السلم المجتمعي.

كما جددت المملكة تأكيدها أن القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، ولن تُحل إلا عبر حوار يمني شامل ضمن تسوية سياسية متكاملة، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها الكامل لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في مساعيهم لإحلال الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في اليمن.