آخر الاخبار

بيان سعودي عاجل والحكومة اليمنية ترحب عن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة بيان سعودي يفتح ملف تحركات الجنوب… ورسائل حاسمة لما جرى شرق اليمن اليمن يثمّن موقف مجلس الأمن ويؤكد: المسار السياسي الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة الحساسية العصبية.. كيف تظهر على الجسم انتبه.. رائحة الفم الكريهة قد تكشف نقص فيتامينات ومعادن مهمة في جسمك اشتعال معارك طاحنة في السودان والدعم السريع تبسط سيطرتها على بلدتين بشمال دارفور وتوسّع هجماتها بالمسيرات نحو الأبيض وداع مؤثر في المسجد النبوي.. رحيل الشيخ فيصل بن عبدالملك النعمان شائعة العقد الأكبر في تاريخ الرياضة.. رونالدو ونايكي تحت المجهر أين تُصنع هواتف سامسونج؟ وما هو سر تفوقها في صناعة الهواتف.. استراتيجية تصنيع متعددة لحماية السوق العالمية إينيوس جريناديرز يضم الموهبة الاسكتلندية أوسكار أونلي بدءاً من موسم 2026

الحساسية العصبية.. كيف تظهر على الجسم

الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 374

 

قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالحساسية العصبية، مما يزيد من ظهور بعض الأعراض التي تستوجب استشارة الطبيب المختص وذلك للحد من ظهور أي مضاعفات صحية مزعجة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كل ما يتعلق بالحساسية العصبية وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic".

ما هي الحساسية العصبية؟

الحساسية العصبية هي رد فعل يظهر على الجلد نتيجة لالتهاب الأعصاب، ومن ثم ظهور بعض الأعراض المصاحبة التي تتطلب استشارة الطبيب المختص خاصة إذا ظهرت في فترة قصيرة وتفاقمت بشكل ملحوظ.

ما هي أعراض الحساسية العصبية؟

هناك العديد من الأعراض التي تكشف الإصابة بالحساسية العصبية من بينها:

  • الحكة الشديدة.
  • تغير لون البشرة بشكل واضح.
  • - تغير في ملمس الجلد سواء سميك أو جاف.
  • - تهيج الجلد.
  • - احمرار الجلد.

ما هي محفزات الحساسية العصبية؟

يوجد العديد من المحفزات التي يجب تجنبها للحد من الحساسية العصبية من بينها:

  • ردود الفعل التحسسية.- لدغات الحشرات.- الجلد الجاف.- الضغط النفسي مثل القلق أو الاكتئاب.- الحرارة أو التعرق.- إصابات الجلد.- الملابس الضيقة.

ما هي عوامل خطر الحساسية العصبية؟

الحساسية العصبية يمكن أن تؤثر على أي شخص، وعادة ما تكون أكثر شيوعًا لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال، حيث تتضح بعض عوامل الخطر في:

  • القلق أو اضطراب الوسواس القهري.- أمراض الكلى.- الأمراض الجلدية، مثل الصدفية والتهاب الجلد التماسي.- الضغط النفسي.

استشاري يوضحما هي مضاعفات الحساسية العصبية؟

عادة ما ينتج عن الحساسية العصبية العديد من المضاعفات المزعجة من بينها:

  • الألم.- الشعور بالحرقة.- تقرحات الجلد.- النزيف.- التهابات الجلد.- التورم.- صعوبة في النوم.- تساقط الشعر.- الندبات.
  • كيف يمكن الوقاية من الحساسية العصبية؟
  • أوضح الدكتور أحمد سلامة، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أن الحساسية العصبية غالبًا ما يتم التعرف عليها من خلال سيلان الأنف الزائد خاصة في الشتاء فور الاستيقاظ من النوم نتيجة استثارة العصب، لذلك يجب الحرص على ارتداء الجوارب لتجنب ملامسة الأرض الباردة، وكذلك أثناء تناول الطعام يفضل الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالبهارات قدر الإمكان وذلك للحد من تفاقم الأعراض
إقراء أيضاً
انتبه.. رائحة الفم الكريهة قد تكشف نقص فيتامينات ومعادن مهمة في جسمك
تجنبها في الشتاء- مشروبات تضعف المناعة
تحذير طبي خطير: مرض جلدي شائع قد يتسبب في سرعة القذف لدى الرجال
ماذا يفعل شرب القرفة على الريق بصحة قلبك؟ فوائد مهمة وتحذيرات ضرورية
إصابة النساء بالقولون العصبي أكثر من الرجال.. تفسير علمي صادم
قد لا تصدقها ..الأعراض النفسية لنقص فيتامين B12- ما العلاقة بينهما؟
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2025 مأرب برس | موقع الأخبار الأول