الحساسية العصبية.. كيف تظهر على الجسم

قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالحساسية العصبية، مما يزيد من ظهور بعض الأعراض التي تستوجب استشارة الطبيب المختص وذلك للحد من ظهور أي مضاعفات صحية مزعجة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كل ما يتعلق بالحساسية العصبية وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic".

ما هي الحساسية العصبية؟

الحساسية العصبية هي رد فعل يظهر على الجلد نتيجة لالتهاب الأعصاب، ومن ثم ظهور بعض الأعراض المصاحبة التي تتطلب استشارة الطبيب المختص خاصة إذا ظهرت في فترة قصيرة وتفاقمت بشكل ملحوظ.

ما هي أعراض الحساسية العصبية؟

هناك العديد من الأعراض التي تكشف الإصابة بالحساسية العصبية من بينها:

الحكة الشديدة.

تغير لون البشرة بشكل واضح.

- تغير في ملمس الجلد سواء سميك أو جاف.

- تهيج الجلد.

- احمرار الجلد.

ما هي محفزات الحساسية العصبية؟

يوجد العديد من المحفزات التي يجب تجنبها للحد من الحساسية العصبية من بينها:

ردود الفعل التحسسية.- لدغات الحشرات.- الجلد الجاف.- الضغط النفسي مثل القلق أو الاكتئاب.- الحرارة أو التعرق.- إصابات الجلد.- الملابس الضيقة.

ما هي عوامل خطر الحساسية العصبية؟

الحساسية العصبية يمكن أن تؤثر على أي شخص، وعادة ما تكون أكثر شيوعًا لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا وتكون النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال، حيث تتضح بعض عوامل الخطر في:

القلق أو اضطراب الوسواس القهري.- أمراض الكلى.- الأمراض الجلدية، مثل الصدفية والتهاب الجلد التماسي.- الضغط النفسي.

ما هي مضاعفات الحساسية العصبية؟

عادة ما ينتج عن الحساسية العصبية العديد من المضاعفات المزعجة من بينها: