انتبه.. رائحة الفم الكريهة قد تكشف نقص فيتامينات ومعادن مهمة في جسمك

يعاني كثيرون من رائحة الفم الكريهة، ورغم الالتزام بنظافة الأسنان، تستمر المشكلة أحيانًا دون سبب واضح.

وتشير تقارير طبية إلى أن هذه الرائحة قد تكون مؤشرًا على نقص بعض الفيتامينات والمعادن الأساسية في الجسم.

ويستعرض التقرير التالي العلاقة بين رائحة الفم الكريهة ونقص عناصر غذائية محددة، وفقًا لما أورده موقع «الكونسلتو». نقص فيتامين د أظهرت دراسات سابقة أن انخفاض فيتامين د في الجسم قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الأسنان واللثة، مثل تسوس الأسنان والتهاب اللثة ودواعم السن، وهي حالات تسهم في انبعاث رائحة كريهة من الفم.

نقص فيتامين B12 تُعد رائحة الفم الكريهة من العلامات المحتملة لانخفاض مستويات فيتامين B12.

ويؤدي نقص هذا الفيتامين إلى تراجع بعض الإنزيمات المسؤولة عن الهضم، ما يسبب تراكم الفضلات في الدم، وينعكس ذلك في صورة رائحة غير مستحبة من الفم.

نقص الزنك ربطت دراسات علمية بين نقص الزنك وانخفاض إفراز اللعاب، الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيف الفم ومقاومة البكتيريا.

كما لوحظ انتشار تقرحات الفم – أحد أسباب رائحة النفس الكريهة – لدى من يعانون من نقص هذا المعدن.

نقص فيتامين سي تزداد احتمالات رائحة الفم الكريهة لدى الأشخاص المصابين بنقص فيتامين سي، نتيجة زيادة خطر نزيف اللثة وضعف المناعة، ما يقلل قدرة الجسم على مقاومة البكتيريا الضارة داخل الفم.

نقص الحديد تشير الأبحاث إلى وجود علاقة وثيقة بين فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وبعض أمراض الفم، مثل داء المبيضات الفموي، الذي يسبب جفاف الفم ويؤدي إلى رائحة كريهة.

كما أن نقص الحديد قد يسبب تسوس الأسنان وتقرحات الفم، نتيجة ضعف الاستجابة المناعية وزيادة الميكروبات الفموية.

خلاصة: رائحة الفم الكريهة ليست دائمًا مشكلة موضعية، بل قد تكون جرس إنذار لنقص فيتامينات ومعادن أساسية، ما يستدعي الانتباه وطلب المشورة الطبية عند استمرارها.