اشتعال معارك طاحنة في السودان والدعم السريع تبسط سيطرتها على بلدتين بشمال دارفور وتوسّع هجماتها بالمسيرات نحو الأبيض

الخميس 25 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

في تطور عسكري لافت يعكس تغيراً في موازين السيطرة الميدانية بإقليم دارفور، أعلنت قوات «الدعم السريع» بسط نفوذها على بلدتي أبو قمرة وأمبرو شمال مدينة الفاشر، عقب معارك عنيفة خاضتها مع قوات الجيش والحركات المسلحة.

وقالت «الدعم السريع»، في بيان نشرته على منصة «تيليغرام»، إن قواتها «أحكمت السيطرة الكاملة على منطقة أبو قمرة، وواصلت تقدمها حتى أمبرو، حيث جرى تحرير البلدتين بالكامل»، مشيرة إلى أن العمليات جاءت بعد ما وصفتها باعتداءات وانتهاكات طالت قيادات أهلية ومدنيين.

وأوضحت أن هدفها يتمثل في «حماية المدنيين، وإنهاء وجود الجيوب المسلحة، ووقف أعمال الانتقام والفوضى»، داعية سكان البلدتين إلى التعاون في تأمين الأسواق والمنشآت العامة والخاصة. كما تداول عناصر من «الدعم السريع» مقاطع مصورة تُظهر انتشارهم داخل المنطقتين.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن غالبية سكان أبو قمرة وأمبرو كانوا قد نزحوا نحو الأراضي التشادية خلال الأشهر الماضية، فيما انسحبت قوات الجيش والحركات المسلحة باتجاه مدينة الطينة الحدودية، تحت ضغط كثافة النيران.

ويرى مراقبون عسكريون أن سيطرة «الدعم السريع» على البلدتين تمنحها أفضلية استراتيجية على محور الصحراء الشمالي المطل على حدود ليبيا وتشاد، بما يحمله من أهمية عسكرية وتجارية وخطوط إمداد عابرة للحدود، كما تعزز نفوذها في إقليم دارفور عقب معارك سابقة شهدتها المنطقة.

وفي محور كردفان، واصلت قوات «الدعم السريع» تصعيدها، حيث استهدفت طائرات مسيرة، لليوم الثاني على التوالي، مواقع عسكرية في مدينة الأبيض، بينما أعلنت الدفاعات الأرضية تصديها للهجوم.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات متقطعة في أحياء مختلفة من المدينة، وسط حالة من القلق والترقب بين السكان.

وتُعد الأبيض من أهم المراكز التجارية واللوجستية في السودان، ما يجعلها هدفاً متكرراً للهجمات.

وفي المقابل، نفذ الجيش غارات جوية بطائرات مسيرة استهدفت مواقع تمركز «الدعم السريع» في جبرة الشيخ بشمال كردفان وبرنو بجنوب كردفان، وأسفرت – بحسب مصادر عسكرية – عن خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.