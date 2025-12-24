وداع مؤثر في المسجد النبوي.. رحيل الشيخ فيصل بن عبدالملك النعمان شائعة العقد الأكبر في تاريخ الرياضة.. رونالدو ونايكي تحت المجهر أين تُصنع هواتف سامسونج؟ وما هو سر تفوقها في صناعة الهواتف.. استراتيجية تصنيع متعددة لحماية السوق العالمية إينيوس جريناديرز يضم الموهبة الاسكتلندية أوسكار أونلي بدءاً من موسم 2026 من الفئات الفرنسية إلى قميص الجزائر.. لوكا زيدان يهدي قراره لجده أرسنال إلى نصف نهائي كأس الرابطة بعد فوز درامي على كريستال بالاس السعودية تكشف لأول مرة عن الجهة التي عطلت تحرير العاصمة صنعاء.. أوراق الزبيدي وأطماعه على الطاولة عاجل.. العليمي: الدولة ستدافع عن مركزها القانوني وضبط النفس مسؤولية وطنية لا ضعف ونطالب المجتمع الدولي بموقف أكثر وضوحاً جنوب اليمن على حافة انفجار سياسي مع اتساع دعم سلطات محلية للمجلس الانتقالي وتفاقم التوتر في حضرموت والمهرة.. عاجل الرئيس اليمني يلوح بعصا الدولة في وجه الإنتقالي الجنوبي ويطلب الدعم من المجتمع الدولي
ودّعت مآذن المسجد النبوي الشريف أحد رجالاتها، بعد مسيرة عامرة بخدمة الأذان ورفع النداء، برحيل الشيخ فيصل بن عبدالملك النعمان، الذي وافته المنية مساء أمس (الإثنين).
عاش الشيخ فيصل النعمان عمره منادياً للصلوات، حاضراً بصوته وأدائه في أرجاء المسجد النبوي، حيث صدحت حنجرته بنداء التوحيد لسنوات طويلة، مؤدياً هذه الرسالة العظيمة بإخلاص وخشوع، حتى لبّى نداء ربّه.
ويمثل الشيخ فيصل امتداداً لمسيرة عائلية مباركة في خدمة الأذان بالحرم النبوي، إذ سار على خطى والده الشيخ عبدالملك النعمان، الذي بدأ الأذان في المسجد النبوي وهو في الـ14 من عمره، واستمر في هذه المهمة الجليلة حتى وفاته.
وعُرف الشيخ فيصل -رحمه الله- بصوته الندي وأدائه الخاشع، وكان أحد الأصوات المألوفة التي ارتبطت بذاكرة المصلين وزوار المسجد النبوي، ليظل حاضراً في وجدان من سمعوه، شاهداً على سنوات من العطاء في أطهر البقاع.