شائعة العقد الأكبر في تاريخ الرياضة.. رونالدو ونايكي تحت المجهر

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 242

تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تشير إلى أن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، وقع عقدا جديدا مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية، لمدة 15 عاما، مقابل مبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار.

وجاء في بعض المنشورات: "وفقا لمصادر مطلعة، تم إبرام عقد بين نايكي وكريستيانو رونالدو بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لمدة 15 عاما، ليصبح بذلك أعلى عقد مدى الحياة يوقعه رياضي مع علامة تجارية رياضية على الإطلاق".

ويرتبط رونالدو حاليا بعقد مع "نايكي" تُقدَّر قيمته بنحو 178 مليون دولار، بمعدل 17.8 مليون دولار سنويًا، على أن ينتهي في عام 2026.

وبالنظر إلى قيمة عقده الحالي، فإن من غير المنطقي أن تصل قيمة العقد الجديد المحتمل إلى أكثر من مليار دولار على مدى 15 عاما؛ ما يعزز فرضية أن الخبر المتداول غير صحيح، خاصة أنه لم يتم تأكيده من أي وسيلة إعلامية موثوقة أو من الشركة نفسها.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في عام 2016 عن توقيع رونالدو عقدا "مدى الحياة" مع "نايكي"، حين كان لاعبا في ريال مدريد، دون الكشف عن قيمته المالية الدقيقة، رغم تداول أرقام تقديرية في وسائل الإعلام آنذاك.

وتُعرف "نايكي" برفضها الإعلان عن القيم المالية لعقودها مع نجوم الرياضة، حفاظًا على السرية، كما امتنعت سابقا عن التعليق على تسريبات مشابهة تخص عقودها مع رونالدو، والألماني مسعود أوزيل، مؤكدة أنها لا تكشف تفاصيل اتفاقياتها التجارية.

ويبقى كريستيانو رونالدو، القائد الحالي للنصر السعودي، أحد أبرز الوجوه الإعلانية للشركة العالمية، وأكثر الرياضيين ارتباطا بعقود رعاية طويلة الأمد مع العلامات التجارية الكبرى.