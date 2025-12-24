أين تُصنع هواتف سامسونج؟ وما هو سر تفوقها في صناعة الهواتف.. استراتيجية تصنيع متعددة لحماية السوق العالمية

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 265

قد يظن كثيرون أن هواتف سامسونج تُصنع أساسًا في كوريا الجنوبية، موطن الشركة، أو في الصين، بوصفها “مصنع العالم”، لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا. فبينما تنتج سامسونج هواتفها في هذين البلدين، يتركز كل منهما على نوع محدد من الأجهزة، ولا تملك الشركة مصانع ضخمة في الصين كما قد يُتوقع. معظم شركات الهواتف الذكية لا تصنع أجهزتها بالكامل بنفسها، بل تصمم الأجهزة والبرمجيات، فيما تتولى شركات أخرى مثل فوكسكون التجميع النهائي، كما هو الحال مع آيفون وبيكسل. سامسونج تختلف عن ذلك، إذ تتمتع بتكامل رأسي يسمح لها بإنتاج أغلب مكونات أجهزتها داخليًا، بما في ذلك الشاشات، والرقائق، والمعالجات، ومستشعرات الكاميرا، والبطاريات، مع بيع بعض هذه المكونات لشركات منافسة. تُصنع نحو نصف هواتف غالاكسي في فيتنام في مجمعات ضخمة في محافظتي تاي نغوين وباك نينه، وتشكل هذه المصانع مركز إنتاج رئيسيًا للأسواق الغربية. الهند هي موطن أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم في نويدا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 مليون وحدة سنويًا، يخدم الأسواق المحلية والتصدير إلى الخارج. كوريا الجنوبية تُنتج حوالي 20 مليون وحدة سنويًا، مع التركيز على الهواتف الرائدة مثل “Galaxy Z Fold” والأسواق المحلية. تمتلك سامسونج أيضًا مصانع في البرازيل وإندونيسيا لتجنب الرسوم الجمركية العالية وتلبية الطلب الإقليمي. أما في الصين، فقد انسحبت سامسونج رسميًا من التصنيع المباشر في 2019، لكن حوالي 25% من إنتاجها يتم عبر شركات صينية متخصصة، خاصة للطرازات الاقتصادية مثل سلسلة “Galaxy M” و”Galaxy A”. تتعدد أسباب هذا الانتشار العالمي؛ أولها تجنب المخاطر، فالاعتماد على مصنع واحد قد يؤدي إلى توقف الإنتاج عند حدوث كوارث طبيعية أو إضرابات عمالية، وثانيها الجانب المالي، حيث تساعد المصانع المحلية على تفادي الرسوم الجمركية العالية والوصول السريع للسوق المحلية والاستفادة من الحوافز الحكومية، وثالثها تقليل المخاطر التجارية، إذ يقلل التصنيع في عدة دول من التعرض للحروب التجارية أو التعريفات الجمركية المفاجئة. بهذه الاستراتيجية المتنوعة، تضمن سامسونج استمرار إنتاج هواتفها بأسعار تنافسية، وتلبي احتياجات الأسواق العالمية بكفاءة، مع الحفاظ على التفوق في جودة المكونات الأساسية التي تصنعها داخليًا.