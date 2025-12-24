إينيوس جريناديرز يضم الموهبة الاسكتلندية أوسكار أونلي بدءاً من موسم 2026

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 253

أعلن فريق إينيوس جريناديرز للدراجات، أمس الثلاثاء، انضمام المتسابق الاسكتلندي أوسكار أونلي إلى صفوفه اعتبارًا من بداية موسم 2026، قادمًا من فريق بيكنيك الهولندي.

ويعد أونلي (23 عامًا) من أبرز المواهب في عالم الدراجات منذ دخوله عالم الاحتراف في سن 19، حيث أظهر إمكاناته هذا العام باحتلاله المركز الرابع في سباق فرنسا، وكان أصغر متسابق ضمن المراكز العشرة الأولى.

وعبر أونلي عن فخره بالانضمام إلى الفريق البريطاني، قائلاً إن ذلك سيسمح له بالمشاركة مع فريق بريطاني عندما ينطلق سباق فرنسا من اسكتلندا عام 2027. كما شكر فريق بيكنيك الهولندي على دعمه الكبير، معبراً عن اعتزازه بما حققوه معًا.

من جانبه، أشاد جيرينت توماس، مدير السباقات في إينيوس جريناديرز والفائز بسباق فرنسا 2018، بنضج أونلي وبراعته، مؤكدًا أن أدائه في 2025 كان مذهلاً ويعكس نضجًا يفوق عمره، واصفًا إياه بأنه متسابق حقيقي.