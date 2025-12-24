وداع مؤثر في المسجد النبوي.. رحيل الشيخ فيصل بن عبدالملك النعمان شائعة العقد الأكبر في تاريخ الرياضة.. رونالدو ونايكي تحت المجهر أين تُصنع هواتف سامسونج؟ وما هو سر تفوقها في صناعة الهواتف.. استراتيجية تصنيع متعددة لحماية السوق العالمية إينيوس جريناديرز يضم الموهبة الاسكتلندية أوسكار أونلي بدءاً من موسم 2026 من الفئات الفرنسية إلى قميص الجزائر.. لوكا زيدان يهدي قراره لجده أرسنال إلى نصف نهائي كأس الرابطة بعد فوز درامي على كريستال بالاس السعودية تكشف لأول مرة عن الجهة التي عطلت تحرير العاصمة صنعاء.. أوراق الزبيدي وأطماعه على الطاولة عاجل.. العليمي: الدولة ستدافع عن مركزها القانوني وضبط النفس مسؤولية وطنية لا ضعف ونطالب المجتمع الدولي بموقف أكثر وضوحاً جنوب اليمن على حافة انفجار سياسي مع اتساع دعم سلطات محلية للمجلس الانتقالي وتفاقم التوتر في حضرموت والمهرة.. عاجل الرئيس اليمني يلوح بعصا الدولة في وجه الإنتقالي الجنوبي ويطلب الدعم من المجتمع الدولي
أعلن فريق إينيوس جريناديرز للدراجات، أمس الثلاثاء، انضمام المتسابق الاسكتلندي أوسكار أونلي إلى صفوفه اعتبارًا من بداية موسم 2026، قادمًا من فريق بيكنيك الهولندي.
ويعد أونلي (23 عامًا) من أبرز المواهب في عالم الدراجات منذ دخوله عالم الاحتراف في سن 19، حيث أظهر إمكاناته هذا العام باحتلاله المركز الرابع في سباق فرنسا، وكان أصغر متسابق ضمن المراكز العشرة الأولى.
وعبر أونلي عن فخره بالانضمام إلى الفريق البريطاني، قائلاً إن ذلك سيسمح له بالمشاركة مع فريق بريطاني عندما ينطلق سباق فرنسا من اسكتلندا عام 2027. كما شكر فريق بيكنيك الهولندي على دعمه الكبير، معبراً عن اعتزازه بما حققوه معًا.
من جانبه، أشاد جيرينت توماس، مدير السباقات في إينيوس جريناديرز والفائز بسباق فرنسا 2018، بنضج أونلي وبراعته، مؤكدًا أن أدائه في 2025 كان مذهلاً ويعكس نضجًا يفوق عمره، واصفًا إياه بأنه متسابق حقيقي.