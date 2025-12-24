من الفئات الفرنسية إلى قميص الجزائر.. لوكا زيدان يهدي قراره لجده

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قال لوكا زيدان، نجل صانع لعب منتخب فرنسا زين الدين زيدان الفائز بكأس العالم لكرة القدم 1998، إن جده شجعه على قرار اللعب لمنتخب الجزائر وتغيير الولاء الرياضي بعدما مثّل منتخبات الفئات السنية الفرنسية.

وأرجع حارس المرمى زيدان، الذي قرر اللعب للمنتخب الجزائري في سبتمبر أيلول وخاض مباراته الدولية الأولي في أكتوبر تشرين الأول، قراره لأنه يمتلك “ثقافة جزائرية” موضحا دور جده إسماعيل في اتخاذ هذه الخطوة.

وأصبح زيدان الحارس الأساسي للمنتخب الجزائري الذي ينافس في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، ويستهل مشواره بمواجهة السودان في المجموعة الخامسة في مواجهة تشهد حضور الأسطورة زيدان لمتابعة نجله.

وأبلغ زيدان شبكة (بي.إن سبورتس) في مقابلة نُشرت اليوم الأربعاء “عندما أفكر في الجزائر أتذكر جدي. منذ الصغر ولدينا هذه الثقافة الجزائرية في العائلة.

“تحدثت معه قبل أن ألعب للمنتخب وكان في غاية السعادة بهذه الخطوة. في كل مبارة أتلقى فيها الاستدعاء الدولي يتصل بي ويقول إنني اتخذت قرارا رائعا وأنه فخور بي”.

وكشف زيدان أن رد فعل عائلته على هذا القرار ساعده كثيرا على التأقلم سريعا في خطوته الجديدة.

وأضاف “منذ تواصل المدرب ورئيس الاتحاد معي كان الأمر واضحا لي أن أذهب وأمثل بلدي. بعد ذلك تحدثت بالطبع مع عائلتي وكانوا جميعا سعداء من أجلي”.

ويلعب زيدان، الذي بدأ مسيرته في صفوف ريال مدريد وكان بإمكانه اللعب مع منتخب إسبانيا التي اكتسب جنسيتها من والدته، مع غرناطة المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكشف الحارس البالغ عمره 27 عاما أن الجميع رحب به منذ اليوم الأول له مع المنتخب، قائلا “أنا سعيد لأنني أستطيع أن أكون جزءا من هذا المنتخب وأدافع عن بلدي. كان يوما رائعا ولن أنساه”.

ولطالما ارتدى الحارس قميصا يحمل اسمه: لوكا، لكنه قرر أن يحمل قميصه مع المنتخب اسم زيدان إهداء لجده، وقال “أريد أن أجعل جدي سعيدا، هذا أمر مهم جدا لي”.