أرسنال إلى نصف نهائي كأس الرابطة بعد فوز درامي على كريستال بالاس

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - رويترز

تأهل أرسنال إلى قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، بعد تغلبه على كريستال بالاس 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، أمس الثلاثاء.

وتصدّى حارس أرسنال كيبا أريزابالاجا لركلة ترجيحية من ماكسينس لاكروا، ليمنح فريقه بطاقة التأهل. وكانت المباراة شهدت نهاية مثيرة، بعد أن سجل لاكروا هدفًا عكسيًا في الدقيقة 80 قبل أن يدرك مارك جيهي التعادل في الوقت بدل الضائع، ليتم حسمها بركلات الترجيح.

هيمن أرسنال على المباراة، وافتتح التسجيل قبل 10 دقائق من النهاية عن طريق الخطأ العكسي للاكروا أثناء محاولة تشتيت ركلة ركنية. بينما أبقى حارس كريستال بالاس والتر بنيتيز فريقه في المباراة بتصديه لمحاولتين خطيرتين من نوني مادويكي وضربة رأس من جابرييل جيسوس.

تحسن أداء كريستال بالاس في الشوط الثاني، وكاد أن يحرز الفوز قبل أن ينقض جيهي على الكرة داخل منطقة الجزاء بعد ركلة حرة ويسجل هدف التعادل.

وتأجلت المباراة، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي، لتعارضها مع لقاء كريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي. ويستضيف أرسنال فريق برايتون يوم السبت المقبل، فيما يلتقي كريستال بالاس مع توتنهام يوم الأحد.

وعبر ميكل أرتيتا مدرب أرسنال عن سعادته بقدرة فريقه على الحفاظ على هدوء الأعصاب رغم الهدف المتأخر، بينما أشاد أوليفر جلاسنر مدرب بالاس بأداء لاعبيه في الشوط الثاني، مؤكداً حاجتهم إلى راحة خلال أيام عيد الميلاد بعد جدول مباريات مزدحم.