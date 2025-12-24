السعودية تكشف لأول مرة عن الجهة التي عطلت تحرير العاصمة صنعاء.. أوراق الزبيدي وأطماعه على الطاولة

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 1801

كشف الصحفي السعودي عضوان الأحمري، رئيس تحرير صحيفة الاندبندنت عربية ورئيس مجلس هيئة الصحفيين السعوديين، في مقال نشره اليوم على صحيفة الاندبندنت عربية وأعاد نشره موقع مأرب برس بعنوان "من يحرك الانتقالي في اليمن؟"، عن دوافع المجلس الانتقالي الجنوبي وطموحات زعيمه عيدروس الزبيدي.

وأشار الأحمري في مقاله إلى التحركات والخطوات التي عطلت تحرير صنعاء حيث قال " أن الحزام الأمني في عدن ومجموعات موالية للمجلس الانتقالي بدأت منذ عامين استهداف كل من يخالفها، مبررة ذلك بوجود تنظيم القاعدة والإخوان، لكنه اعتبر أن الصدام الفعلي كان ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وليس ضد جماعة الحوثي.

وأضاف أن هذه المناوشات أسهمت في تعطيل تحرير صنعاء، فيما وصف الحوثي بأنه "متحفز ويبتسم فرحاً" من الخلافات الداخلية للجنوب.

ونقل الصحفي عن مقاله أن الزبيدي يسعى فعلياً للسيطرة على الجنوب بكامله، وأن ورقة الاستقلال، التي وصفها الأحمري بالانفصال، هي إحدى أوراق عدة يستخدمها الزبيدي لتحقيق طموحاته الشخصية، وقد يسعى لتقديم عرض لإسرائيل للتطبيع حال حصول الانتقالي على دعم واشنطن، أو التوجه نحو موسكو في حال فشل المحاولة، بما يفتح مرحلة جديدة من المواجهة الغربية – الروسية في اليمن.

كما أكد الأحمري أن الزبيدي لن يقبل بشريك في تقرير مصير الجنوب، وسيستخدم السلاح ضد أي محافظة ترفض الانصياع لرغباته، وأن المجلس الانتقالي يُدار من قبل أطراف متعددة، لكن المحرك الأساسي هو طموحات عيدروس الزبيدي الشخصية.