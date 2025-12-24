وداع مؤثر في المسجد النبوي.. رحيل الشيخ فيصل بن عبدالملك النعمان شائعة العقد الأكبر في تاريخ الرياضة.. رونالدو ونايكي تحت المجهر أين تُصنع هواتف سامسونج؟ وما هو سر تفوقها في صناعة الهواتف.. استراتيجية تصنيع متعددة لحماية السوق العالمية إينيوس جريناديرز يضم الموهبة الاسكتلندية أوسكار أونلي بدءاً من موسم 2026 من الفئات الفرنسية إلى قميص الجزائر.. لوكا زيدان يهدي قراره لجده أرسنال إلى نصف نهائي كأس الرابطة بعد فوز درامي على كريستال بالاس السعودية تكشف لأول مرة عن الجهة التي عطلت تحرير العاصمة صنعاء.. أوراق الزبيدي وأطماعه على الطاولة عاجل.. العليمي: الدولة ستدافع عن مركزها القانوني وضبط النفس مسؤولية وطنية لا ضعف ونطالب المجتمع الدولي بموقف أكثر وضوحاً جنوب اليمن على حافة انفجار سياسي مع اتساع دعم سلطات محلية للمجلس الانتقالي وتفاقم التوتر في حضرموت والمهرة.. عاجل الرئيس اليمني يلوح بعصا الدولة في وجه الإنتقالي الجنوبي ويطلب الدعم من المجتمع الدولي
كشف الصحفي السعودي عضوان الأحمري، رئيس تحرير صحيفة الاندبندنت عربية ورئيس مجلس هيئة الصحفيين السعوديين، في مقال نشره اليوم على صحيفة الاندبندنت عربية وأعاد نشره موقع مأرب برس بعنوان "من يحرك الانتقالي في اليمن؟"، عن دوافع المجلس الانتقالي الجنوبي وطموحات زعيمه عيدروس الزبيدي.
وأشار الأحمري في مقاله إلى التحركات والخطوات التي عطلت تحرير صنعاء حيث قال " أن الحزام الأمني في عدن ومجموعات موالية للمجلس الانتقالي بدأت منذ عامين استهداف كل من يخالفها، مبررة ذلك بوجود تنظيم القاعدة والإخوان، لكنه اعتبر أن الصدام الفعلي كان ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وليس ضد جماعة الحوثي.
وأضاف أن هذه المناوشات أسهمت في تعطيل تحرير صنعاء، فيما وصف الحوثي بأنه "متحفز ويبتسم فرحاً" من الخلافات الداخلية للجنوب.
ونقل الصحفي عن مقاله أن الزبيدي يسعى فعلياً للسيطرة على الجنوب بكامله، وأن ورقة الاستقلال، التي وصفها الأحمري بالانفصال، هي إحدى أوراق عدة يستخدمها الزبيدي لتحقيق طموحاته الشخصية، وقد يسعى لتقديم عرض لإسرائيل للتطبيع حال حصول الانتقالي على دعم واشنطن، أو التوجه نحو موسكو في حال فشل المحاولة، بما يفتح مرحلة جديدة من المواجهة الغربية – الروسية في اليمن.
كما أكد الأحمري أن الزبيدي لن يقبل بشريك في تقرير مصير الجنوب، وسيستخدم السلاح ضد أي محافظة ترفض الانصياع لرغباته، وأن المجلس الانتقالي يُدار من قبل أطراف متعددة، لكن المحرك الأساسي هو طموحات عيدروس الزبيدي الشخصية.