منظمة حقوقية تتهم الحوثيين باختطاف موظفين أمميين في صنعاء وتصفها بجرائم ضد الإنسانية

قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن جماعة الحوثي صعّدت خلال يومي 18 و19 ديسمبر كانون الأول 2025 من حملتها ضد العاملين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة في صنعاء، عبر تنفيذ مداهمات مسلحة لمنازل موظفين يعملون لدى وكالات أممية مختلفة واقتيادهم إلى جهات مجهولة.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن الحملة شملت اختطاف نحو 12 موظفًا يعملون في برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وإدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS)، من بينهم كوادر طبية ولوجستية وسائقون وموظفو أمن ميداني.

وذكرت المنظمة أن عناصر أمنية تابعة للحوثيين نفذت مداهمات متزامنة في أحياء سكنية بالعاصمة صنعاء خلال ساعات الصباح الباكر، مستخدمة مركبات مدرعة، مع إغلاق مداخل ومخارج الأحياء لساعات، وتمركز مسلحين على أسطح المباني، وتفتيش المنازل ومصادرة مقتنيات خاصة.

وقالت “صحفيات بلا قيود” إن استهداف العاملين الإنسانيين يمثل “سياسة متعمدة” لقمع العمل الإنساني واستخدام الموظفين كوسيلة ضغط سياسي، معتبرة أن هذه الممارسات، بسبب طابعها المتكرر والمنهجي، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وسلط البيان الضوء على اختطاف طبيب عيادة الأمم المتحدة في صنعاء محمد عبد اللطيف عبدالمغني من منزله، بعد أسابيع من اعتقال زوجته التي تعمل في برنامج الأغذية العالمي، واعتبرت المنظمة أن الحادثة تمثل نمطًا من “العقاب الجماعي والاستهداف الأسري”.

وحذرت المنظمة من أن حملة الاختطافات الأخيرة تأتي في سياق أوسع يشمل احتجاز ومحاكمات وصفتها بالصورية، مشيرة إلى أن عدد الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الحوثيين ارتفع إلى نحو 69 موظفًا، وفق بيانات أممية. وأضافت أن الجماعة بدأت في 7 ديسمبر 2025 محاكمة 12 شخصًا، من بينهم ثلاثة موظفين أمميين، في إجراءات قالت إنها تفتقر لمعايير العدالة القانونية.

قائمة المختطفين في الحملة الأخيرة على العاملين الأمميين في صنعاء

وأوردت المنظمة قائمة بأسماء المختطفين في الحملة الاخيرة على النحو التالي:

أحمد حسن حميد الدين: مسؤول في إدارة الخدمات والدعم اللوجستي، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

ناصر محمد الخولاني: مسؤول في إدارة البرامج والمشاريع في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

عزيز احمد الجرادي : موظف (سائق) في إدارة الحركة، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

زاهر درهم سلام الدالي: موظف (سائق) في إدارة الحركة، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

مروان عمر جرادة: موظف (سائق) في إدارة الحركة، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

فتحي محمد عمر الاهدل: موظف سابق في إدارة الحركة، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)

محمد عبد اللطيف عبدالمغني: طبيب عيادة الأمم المتحدة في (UNDP)، وهو المسؤول عن التقارير والحالات المرضية للموظفين الأمميين في صنعاء.

ماجد محمد علي السياغي: سائق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في صنعاء.

عماد حميد مكرد الشريف: سائق في إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS) في صنعاء.

محمد صالح الضبي: مساعد أمن ميداني في إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS) في صنعاء.

مأمون محمد علي شجاع الدين: موظف في إدارة الحركة (سائق)، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

سليمـان الغويزي: موظف (سائق) في إدارة الحركة، برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP).

كما أشارت إلى صدور أحكام إعدام بحق 17 شخصًا في نوفمبر 2025، ووصفتها بأنها “غير قانونية”، معتبرة أنها تعكس استخدام القضاء كأداة قمع سياسي.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية موظفيها وشركائها، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين الأمميين والعاملين الإنسانيين المحتجزين، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، ووقف ما وصفته بالمحاكمات الصورية.