الرئاسة والحكومة في اليمن ترحبان ببيان مجلس الأمن الأخير

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 05 مساءً

أشاد رئيس مجلس القيادة، في اليمن، رشاد العليمي، ببيان مجلس الامن الأخير، مؤكدا التزام الدولة بحماية مركزها القانوني.

ورحبت وزارة الخارجية اليمنية، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من تأكيد على دعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن.

واشادت وزارة الخارجية، بتجديد التزام مجلس الأمن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ودعوته إلى تعزيز المسار السياسي من أجل تحقيق سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني.

وثمنت إدانة بيان مجلس الأمن بأشد العبارات لاستمرار احتجاز مليشيات الحوثي لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية..داعية لممارسة مزيداً من الضغوط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم..مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وجددت وزارة الخارجية، تأكيدها على حرص الحكومة اليمنية على التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، وبما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

وشدد بيان مجلس الأمن، على أن التصعيد بما في ذلك التطورات الأخيرة لا يخدم اليمن.

وجدد البيان الالتزام بوحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.. داعيا إلى التهدئة وخفض التصعيد..مؤكداً على استمرار دعم المجلس للجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية.