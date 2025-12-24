منظمة «صحفيات بلا قيود» ترحب بصفقة تبادل أسرى في اليمن وتحذر من المماطلة في التنفيذ

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

رحبت منظمة “صحفيات بلا قيود” بإعلان التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي، جرى التوقيع عليها، الثلاثاء، في العاصمة العُمانية مسقط برعاية الأمم المتحدة، وتشمل الإفراج عن نحو 2900 محتجز من الطرفين.

ووصفت المنظمة الصفقة بأنها تطور إنساني “بالغ الأهمية” في أحد أكثر الملفات تعقيدًا ومأساوية في اليمن، معتبرة أنها تمثل خطوة من شأنها تخفيف معاناة آلاف المحتجزين وأسرهم، وإنهاء أوضاع احتجاز وصفتها بغير الإنسانية، استمرت لسنوات في ظل غياب الضمانات القانونية والإنسانية.

وأكدت المنظمة في بيان أن الإفراج عن الأسرى والمحتجزين ليس مكسبًا سياسيًا، بل التزام قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي، وتلزم أطراف النزاع بضمان المعاملة الإنسانية وعدم استخدام المحتجزين كورقة ضغط أو مساومة.

وفي الوقت نفسه، قالت المنظمة إن الصفقة تسلط الضوء مجددًا على ما وصفته بالطابع المنهجي لانتهاكات الحق في الحرية في اليمن، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرة إلى تعرض آلاف المدنيين للاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري خلال سنوات الحرب.

وسلط البيان الضوء على قضية السياسي محمد قحطان، معتبرًا أنها تمثل “اختبارًا حقيقيًا” لجدية أي تقدم في ملف الأسرى، خاصة مع ورود اسمه ضمن الصفقة، وكون قضيته مشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي التي طالبت بالكشف عن مصيره وضمان الإفراج عنه دون قيد أو شرط.

وأعربت المنظمة عن مخاوف من تكرار ما وصفته بتجارب سابقة شهدت تعثرًا أو مماطلة في التنفيذ، محذرة من أي محاولة للالتفاف على الاستحقاقات الإنسانية أو إبقاء بعض القضايا رهينة للحسابات السياسية، وقالت إن أي إخلال بتنفيذ الإفراج عن قحطان سيشكل “انتهاكًا جسيمًا” ويقوض الثقة بالمسارات الإنسانية.

ودعت المنظمة إلى أن تكون الصفقة مدخلًا شاملًا ومستدامًا لمعالجة ملف الاحتجاز في اليمن، بما يشمل الإفراج عن جميع المحتجزين دون تمييز، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وضمان سلامة المحتجزين، ووضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي.

وأكدت “صحفيات بلا قيود” أن الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى يمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية، محذرة من أن أي إخفاق أو توظيف سياسي للاتفاق سيعد انتهاكًا جديدًا لحقوق المحتجزين، ويضاعف من معاناة الضحايا وذويهم.