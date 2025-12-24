الحزب الاشتراكي اليمني يعلن رفضه انقلاب المجلس الإنتقالي ويصدر بيان

وداع مؤثر في المسجد النبوي.. رحيل الشيخ فيصل بن عبدالملك النعمان شائعة العقد الأكبر في تاريخ الرياضة.. رونالدو ونايكي تحت المجهر أين تُصنع هواتف سامسونج؟ وما هو سر تفوقها في صناعة الهواتف.. استراتيجية تصنيع متعددة لحماية السوق العالمية إينيوس جريناديرز يضم الموهبة الاسكتلندية أوسكار أونلي بدءاً من موسم 2026 من الفئات الفرنسية إلى قميص الجزائر.. لوكا زيدان يهدي قراره لجده أرسنال إلى نصف نهائي كأس الرابطة بعد فوز درامي على كريستال بالاس السعودية تكشف لأول مرة عن الجهة التي عطلت تحرير العاصمة صنعاء.. أوراق الزبيدي وأطماعه على الطاولة عاجل.. العليمي: الدولة ستدافع عن مركزها القانوني وضبط النفس مسؤولية وطنية لا ضعف ونطالب المجتمع الدولي بموقف أكثر وضوحاً جنوب اليمن على حافة انفجار سياسي مع اتساع دعم سلطات محلية للمجلس الانتقالي وتفاقم التوتر في حضرموت والمهرة.. عاجل الرئيس اليمني يلوح بعصا الدولة في وجه الإنتقالي الجنوبي ويطلب الدعم من المجتمع الدولي
أعلن الحزب الاشتراكي اليمني، رفضه أي إجراءات تهدف إلى تقويض التوافق الوطني، وقال أن الزج بالحكومة في أتون حالة الاستقطاب السياسي وإصدار البيانات المضادة، هو أمر مرفوض ويؤدي حتمًا إلى إدخالها في حالة من العجز والشلل، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين ووضعهم المعيشي، مشددا على وحدتها.
وحذر الحزب الاشتراكي في بيان صادر عن أمانته العامة، من استمرار الإجراءات الأحادية والاحتقان السياسي داخل مؤسسات الدولة، في اشارة لانقلاب المجلس الانتقالي.. مؤكداً أن هذه الإجراءات تعرّض الحكومة للخطر وتدخلها في حالة من العجز والشلل، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين ووضعهم المعيشي في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن المنجز الأوحد لتنفيذ اتفاق الرياض يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة.. معتبراً أن الحفاظ على هذا المنجز يعكس الوحدة الداخلية لمجابهة التمرد الحوثي ومشاريع التفكيك الإقليمية، وخاصة المشروع الإيراني.. موضحاً أن السلطة الشرعية ظلت محافظة على الحد الأدنى من الفاعلية على مدى سنوات، منذ 5 نوفمبر 2019 بعد توقيع اتفاق الرياض، على الرغم من تعرض البلاد لمراحل صعبة في إطار الصراع السياسي بين مختلف الأطراف الداخلية والخارجية.
وأضاف: أن الحكومة كانت دائمًا موحدة وأبتعدت أقصى ما تستطيع عن الاستقطاب السياسي والاصطفاف، وعملت جاهدة على تقديم ما يمكن من الخدمات، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وباعتبارها حلقة التواصل مع العالم والإقليم، تمكنت ضمن حدود معينة من خدمة الناس وصرف المرتبات وتقديم الخدمات، والبقاء موحدة في وجه التقلبات السياسية التي مرت بها البلاد طوال الفترة الماضية، لتصبح المظهر الوطني الجامع الوحيد لليمنيين.
كما أكد الحزب الاشتراكي اليمني، موقفه الداعم لإلتئام كافة مؤسسات السلطة الشرعية، وإنهاء الانقسام، وسد أبواب الأطماع الخارجية، واستعادة فاعلية هذه المؤسسات، واستعادة وحدة القرار للدفاع عن سيادة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والأمن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والأمني.
كما شدد البيان على رفض الحزب كل ما من شأنه إضعاف الشرعية أكثر مما هي عليه .. داعيًا إلى عدم الانجرار إلى هذا المنحى من الصراع داخل مؤسسات الدولة والحفاظ عليها من الانقسام الكارثي.