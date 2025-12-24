الإتحاد الأوروبي يعلن دعمه القوي لوحدة اليمن وسيادته ويبارك بيان مجلس الأمن

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 844

أكد الاتحاد الاوروبي، التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعم مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية.

واعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم الاربعاء، تأييده للبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن..مجدداً دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والتزامه بالعمل من أجل السلام والازدهار الدائمين للشعب اليمني.

كما دعا الاتحاد الأوروبي، إلى خفض التصعيد، وتعزيز الجهود الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف والجهات الفاعلة الإقليمية..مرحباً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم أمس، في العاصمة العمانية مسقط بشأن مرحلة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين.

وادان الاتحاد الأوروبي، بشدة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين من منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية..داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

ويوم أمس، دعا ‏مجلس الأمن الدولي إلى خفض التصعيد فوراً في ‌ اليمن ⁩، مؤكدا التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. كما أعلن دَعْمَه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وفق بيان صحفي.