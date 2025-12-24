بعد مقتل رئيس أركان الجيش الليبي: ماذا نعرف عن تحطم الطائرة ومن هو الحداد

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 12 مساءً / مأرب برس -وكالات

لقي رئيس أركان الجيش الليبي الفريق محمد علي أحمد الحداد مصرعه، إلى جانب عدد من مرافقيه، إثر تحطم طائرة خاصة قرب العاصمة التركية أنقرة، في حادث أثار صدمة واسعة في الأوساط الليبية والتركية، وسط تحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابساته.

وكان الحداد قد وصل إلى أنقرة في زيارة رسمية بدعوة من نظيره التركي، حيث التقى وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين، في إطار الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين لتعزيز التعاون العسكري.

وأعرب قائد القوات في شرق ليبيا، خليفة حفتر، عن تعازيه في بيان رسمي، معبرًا عن “حزنه العميق لهذه الخسارة المأساوية”، ومقدمًا المواساة لأسرة الفقيد وذويه وعموم الشعب الليبي.

كما نعى مجلس النواب الليبي في بنغازي الحداد وأعضاء الوفد المرافق، فيما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام.

ماذا حدث؟ أعلنت السلطات التركية العثور على الصندوق الأسود لطائرة “فالكون 50” التي كانت تقل الحداد ووفده.

وأوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن الطائرة أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا متجهة إلى طرابلس، قبل أن ينقطع الاتصال بها بعد نحو 40 دقيقة، ليُعثر لاحقًا على حطامها على بُعد كيلومترين جنوب قرية كسيك كافاك في قضاء هايمانا.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى عدم وجود شبهة تخريب، مع ترجيح أن يكون الحادث ناجمًا عن عطل فني.

وذكر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن الطائرة أبلغت عن خلل فني وطلبت تنفيذ هبوط اضطراري قبل اختفائها عن شاشات الرادار.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية تركية بأن الطائرة أعلنت حالة طوارئ كهربائية وطلبت العودة، إلا أنها سقطت أثناء محاولة الهبوط.

وأكد مسؤولون ليبيون أن الطائرة كانت مستأجرة ومسجلة في مالطا، وأن المعلومات المتوفرة حول سجلها الفني لا تزال محدودة.

تحقيقات مشتركة أعلن وزير العدل التركي فتح تحقيق رسمي في الحادث، فيما أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن ليبيا سترسل فريقًا مختصًا إلى أنقرة للتعاون مع السلطات التركية في متابعة مجريات التحقيق.

وإلى جانب الحداد، توفي كل من مستشاره محمد العساوي دياب، واللواء الفيتوري غريبيل، والمستشار محمود القيطوعي، والمصور محمد عمر أحمد محجوب، إضافة إلى طاقم الطائرة المكوّن من ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية.

من هو محمد علي أحمد الحداد؟ يُعدّ الحداد أعلى قائد عسكري في غرب ليبيا، وقد لعب دورًا محوريًا في الجهود الأممية لتوحيد البلاد منذ توليه منصبه عام 2020، وكان أحد أبرز أركان اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” الساعية لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأقام الراحل علاقات وثيقة مع تركيا، كما وقع اتفاقيات تعاون عسكري مع إيطاليا، وأجرى لقاءات مع قيادة أفريكوم لدعم توحيد الجيش وتعزيز أمن الحدود.

ونعت الحكومة الليبية الحداد باعتباره “خسارة كبيرة للوطن والمؤسسة العسكرية”، مؤكدة أنه كان مثالًا في الانضباط والالتزام الوطني.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه ليبيا استمرار الانقسام السياسي والعسكري، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لدفع مسار التهدئة وتوحيد مؤسسات الدولة، في ظل تقارب لافت خلال الأشهر الأخيرة بين أنقرة وأطراف ليبية في شرق البلاد ضمن سياسة “ليبيا الواحدة”.