اشتعال المنافسة بين 4 شخصيات قيادية عربية على لقب الأكثر تأثيرا عام 2025

انطلق التصويت في 23 سبتمبر عند الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، ويستمر حتى 9 يناير 2026، على أن تُعلن النتائج في اليوم التالي.

في اليوم الأول، تصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نتائج التصويت، لكنه سرعان ما تراجع بعد أن حقّق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طفرة قوية في اليوم الثاني، ليتصدر حاليًّا القائمة بأكثر من نصف الأصوات المشاركة.

ويحتل الرئيس السوري أحمد الشرع المركز الثالث بنسبـة تتراوح بين 6 و7%، يليه زعيم حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي بنسبـة تتراوح بين 5 و6%.

مع ذلك، لا تزال النتائج قابلة للتغيّر في أي لحظة، نظرًا للإقبال المتزايد على التصويت.

