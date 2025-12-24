الذهب والفضة في مستويات تاريخية وسط صعود جنوني للمعادن الثمينة

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -وكالات

تجاوزت أسعار الذهب حاجز 4,500 دولار للأوقية لأول مرة، اليوم الأربعاء، بينما سجلت الفضة والبلاتين أيضًا مستويات قياسية، حيث اندفع المستثمرون إلى شراء المعادن الثمينة، للتحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والتجارية، ووسط ارتفاع التوقعات بمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2026. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4495.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:52 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 4525.19 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة (تسليم فبراير) بنسبة 0.4% إلى مستوى قياسي بلغ 4522.10 دولارًا.

وفي سياق متصل، ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.1% إلى 72.16 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 72.70 دولار، بينما قفز سعر البلاتين بنسبة 2.5% إلى 2333.80 دولار بعد أن بلغ ذروته عند 2377.50 دولارًا.

وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 3% تقريبًا ليصل إلى 1916.69 دولار، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. وشهدت أسعار المعادن ارتفاعات تاريخية هذا العام بسبب محدودية إمدادات المناجم، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، حيث ارتفع البلاتين بنحو 160% وحقق البلاديوم مكاسب تزيد عن 100% منذ بداية العام.