النفط يواصل الصعود بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي ومخاوف الإمدادات

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -وكالات
سجلت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها الأخيرة، بدعم من قوة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومخاوف تعطل الإمدادات من فنزويلا وروسيا.

وبلغ خام برنت 62.42 دولار للبرميل، بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 58.41 دولار.

وجاء هذا الأداء بعد مكاسب قوية خلال الجلسات الماضية، مدفوعة ببيانات أظهرت نمواً أسرع من المتوقع للاقتصاد الأميركي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، في حين تجاهلت الأسواق إلى حد كبير زيادة مخزونات النفط الأميركية

