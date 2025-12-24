النفط يواصل الصعود بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي ومخاوف الإمدادات مستوطنون إسرائيليون يهاجمون أطفالاً فلسطينيين بالغاز المسيل للدموع في الضفة الغربية تجنبها في الشتاء- مشروبات تضعف المناعة تحذير طبي خطير: مرض جلدي شائع قد يتسبب في سرعة القذف لدى الرجال ماذا يفعل شرب القرفة على الريق بصحة قلبك؟ فوائد مهمة وتحذيرات ضرورية بينهم سعوديون وسودانيون.. اتفاق إنساني في مسقط للإفراج عن 2900 أسير بين الحكومة والحوثيين تركيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي بعد إقلاعها من أنقرة قراءة سيكولوجية جديدة.. طارق صالح: من حارس العائلة إلى وكيل الجغرافيا دعوات انفصالية من أبوظبي بالتزامن مع تصعيد الانتقالي.. أكاديمي إماراتي يهاجم الشرعية اليمنية ويدعو لانفصال الجنوب الشباب والرياضة تتبرأ رسميًا من بيان منحاز للانتقالي وتلوّح بالإجراءات القانونية
سجلت أسعار النفط ارتفاعات طفيفة اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها الأخيرة، بدعم من قوة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومخاوف تعطل الإمدادات من فنزويلا وروسيا.
وبلغ خام برنت 62.42 دولار للبرميل، بينما وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى 58.41 دولار.
وجاء هذا الأداء بعد مكاسب قوية خلال الجلسات الماضية، مدفوعة ببيانات أظهرت نمواً أسرع من المتوقع للاقتصاد الأميركي وتصاعد التوترات الجيوسياسية، في حين تجاهلت الأسواق إلى حد كبير زيادة مخزونات النفط الأميركية