مستوطنون إسرائيليون يهاجمون أطفالاً فلسطينيين بالغاز المسيل للدموع في الضفة الغربية

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 269

في أحدث اعتداء متصاعد ضد الفلسطينيين هاجم مستوطنون إسرائيليون مساء أمس الاثنين منزلًا فلسطينيًا في جنوب الضفة الغربية، حيث قاموا برش الغاز المسيل للدموع على الأطفال وتسببوا في قتل أغنام العائلة.

الحادثة تأتي في وقت تتصاعد فيه الهجمات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين في المنطقة.

وقال مسؤول فلسطيني إن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال دون سن الرابعة، الذين نقلوا إلى المستشفى إثر تعرضهم للغاز.

كما أظهرت كاميرات المراقبة دخول خمسة مستوطنين ملثمين إلى المنزل، حيث حطموا الأبواب والنوافذ، وقاموا بإطلاق الغاز داخل المنزل.

من جهة أخرى، أكدت الشرطة الإسرائيلية اعتقال خمسة مستوطنين للاشتباه في ارتكابهم اعتداءات على أراضٍ فلسطينية، فيما يتواصل التحقيق في الحادث.

هذا الهجوم يُعد الثاني في أقل من شهرين على العائلة نفسها، ما يراه الفلسطينيون جزءًا من "منهجية عنف مستمر" ضد المدنيين والممتلكات الفلسطينية.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا عقوبات إضافية على الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، في وقت لا يزال المستوطنون يواصلون توسيع وجودهم في الضفة الغربية التي يُعتبر معظم المجتمع الدولي أن المستوطنات فيها غير قانونية.