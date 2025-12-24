النفط يواصل الصعود بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي ومخاوف الإمدادات مستوطنون إسرائيليون يهاجمون أطفالاً فلسطينيين بالغاز المسيل للدموع في الضفة الغربية تجنبها في الشتاء- مشروبات تضعف المناعة تحذير طبي خطير: مرض جلدي شائع قد يتسبب في سرعة القذف لدى الرجال ماذا يفعل شرب القرفة على الريق بصحة قلبك؟ فوائد مهمة وتحذيرات ضرورية بينهم سعوديون وسودانيون.. اتفاق إنساني في مسقط للإفراج عن 2900 أسير بين الحكومة والحوثيين تركيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي بعد إقلاعها من أنقرة قراءة سيكولوجية جديدة.. طارق صالح: من حارس العائلة إلى وكيل الجغرافيا دعوات انفصالية من أبوظبي بالتزامن مع تصعيد الانتقالي.. أكاديمي إماراتي يهاجم الشرعية اليمنية ويدعو لانفصال الجنوب الشباب والرياضة تتبرأ رسميًا من بيان منحاز للانتقالي وتلوّح بالإجراءات القانونية
في أحدث اعتداء متصاعد ضد الفلسطينيين هاجم مستوطنون إسرائيليون مساء أمس الاثنين منزلًا فلسطينيًا في جنوب الضفة الغربية، حيث قاموا برش الغاز المسيل للدموع على الأطفال وتسببوا في قتل أغنام العائلة.
الحادثة تأتي في وقت تتصاعد فيه الهجمات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين في المنطقة.
وقال مسؤول فلسطيني إن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال دون سن الرابعة، الذين نقلوا إلى المستشفى إثر تعرضهم للغاز.
كما أظهرت كاميرات المراقبة دخول خمسة مستوطنين ملثمين إلى المنزل، حيث حطموا الأبواب والنوافذ، وقاموا بإطلاق الغاز داخل المنزل.
من جهة أخرى، أكدت الشرطة الإسرائيلية اعتقال خمسة مستوطنين للاشتباه في ارتكابهم اعتداءات على أراضٍ فلسطينية، فيما يتواصل التحقيق في الحادث.
هذا الهجوم يُعد الثاني في أقل من شهرين على العائلة نفسها، ما يراه الفلسطينيون جزءًا من "منهجية عنف مستمر" ضد المدنيين والممتلكات الفلسطينية.
الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا عقوبات إضافية على الجماعات الإسرائيلية المتطرفة، في وقت لا يزال المستوطنون يواصلون توسيع وجودهم في الضفة الغربية التي يُعتبر معظم المجتمع الدولي أن المستوطنات فيها غير قانونية.