تجنبها في الشتاء- مشروبات تضعف المناعة

الأربعاء 24 ديسمبر-كانون الأول 2025 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 345

هناك بعض المشروبات التي تناولها يؤثر سلبًا، على وظائف جهاز المناعة، لذا يفضل الابتعاد عنها، والحرص على تعزيز الصحة العامة ووظائف المناعة، يفضل اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع، وتناول الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، المشروبات التي تناولها يؤدي إلى ضعف المناعة في فصل الشتاء، بحسب "healthline".

ما المشروبات التي تضعف المناعة؟

المشروبات التي تناولها يسبب ضعف المناعة في الشتاء، هي المشروبات المحلاة صناعيًا، إذ ترتبط بعض المحليات الصناعية بتغيرات في تركيبة بكتيريا الأمعاء، وزيادة الالتهابات، وضعف الاستجابة المناعية.

تحتوي المشروبات المحلاة صناعيًا على السكرالوز والسكارين، ما تسبب اختلالات في بكتيريا الأمعاء.

كما أن الإفراط في استخدام المُحليات الصناعية قد يضر بصحة الجهاز المناعي، وتطور أمراض المناعة الذاتية.

ومن المشروبات التي تضعف المناعة في الشتاء أيضًا، هي المشروبات التي الغنية بالسكر المضاف، إذ ترفع مستوى السكر في الدم بشكل ملحوظ، مثل تلك الغنية بالسكريات المضافة، مما تزيد من إنتاج البروتينات الالتهابية مثل عامل نخر الورم ألفا، والبروتين المتفاعل والإنترلوكين، وكلها تؤثر سلبًا على وظائف الجهاز المناعي.

ما الأطعمة التي تقلل المناعة؟