تحذير طبي خطير: مرض جلدي شائع قد يتسبب في سرعة القذف لدى الرجال

حذّر أطباء مختصون في الصحة الجنسية من تجاهل بعض الأمراض الجلدية التي تصيب العضو الذكري، مؤكدين أنها قد تكون سببًا مباشرًا لحدوث سرعة القذف لدى عدد كبير من الرجال دون إدراكهم للعلاقة بين الأمرين.

وأوضح المختصون أن إصابة رأس القضيب بحساسية أو التهابات جلدية تؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في حساسية الجلد، ما يجعل النهايات العصبية تستجيب بسرعة مفرطة لأي احتكاك أثناء العلاقة الزوجية، الأمر الذي يسرّع القذف ويقلل من مدة الجماع.

وأشاروا إلى أن زيادة تحفيز الأعصاب نتيجة هذه الحالات المرضية تفقد الرجل القدرة على التحكم في توقيت القذف، ما ينعكس سلبًا على الأداء الجنسي ويُسبب توترًا نفسيًا ومشكلات زوجية متكررة.

العلاج والوقاية وبحسب الأطباء، يمكن التخفيف من سرعة القذف الناتجة عن حساسية الجلد عبر استخدام علاجات موضعية مثل البخاخات أو المراهم والمزلقات الطبية التي تحتوي على مواد مخدّرة موضعية، أبرزها مادة “الليدوكائين”، والتي تعمل على تقليل الإحساس بشكل مؤقت.

وأكدوا أن هذه العلاجات تساعد على إبطاء استجابة الأعصاب وتأخير القذف، مع التشديد على ضرورة مراجعة الطبيب المختص لتشخيص الحالة بدقة وتحديد العلاج المناسب وتفادي أي مضاعفات.