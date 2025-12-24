النفط يواصل الصعود بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي ومخاوف الإمدادات مستوطنون إسرائيليون يهاجمون أطفالاً فلسطينيين بالغاز المسيل للدموع في الضفة الغربية تجنبها في الشتاء- مشروبات تضعف المناعة تحذير طبي خطير: مرض جلدي شائع قد يتسبب في سرعة القذف لدى الرجال ماذا يفعل شرب القرفة على الريق بصحة قلبك؟ فوائد مهمة وتحذيرات ضرورية بينهم سعوديون وسودانيون.. اتفاق إنساني في مسقط للإفراج عن 2900 أسير بين الحكومة والحوثيين تركيا تعلن فقدان الاتصال بطائرة تقل رئيس أركان الجيش الليبي بعد إقلاعها من أنقرة قراءة سيكولوجية جديدة.. طارق صالح: من حارس العائلة إلى وكيل الجغرافيا دعوات انفصالية من أبوظبي بالتزامن مع تصعيد الانتقالي.. أكاديمي إماراتي يهاجم الشرعية اليمنية ويدعو لانفصال الجنوب الشباب والرياضة تتبرأ رسميًا من بيان منحاز للانتقالي وتلوّح بالإجراءات القانونية
حذّر أطباء مختصون في الصحة الجنسية من تجاهل بعض الأمراض الجلدية التي تصيب العضو الذكري، مؤكدين أنها قد تكون سببًا مباشرًا لحدوث سرعة القذف لدى عدد كبير من الرجال دون إدراكهم للعلاقة بين الأمرين.
وأوضح المختصون أن إصابة رأس القضيب بحساسية أو التهابات جلدية تؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في حساسية الجلد، ما يجعل النهايات العصبية تستجيب بسرعة مفرطة لأي احتكاك أثناء العلاقة الزوجية، الأمر الذي يسرّع القذف ويقلل من مدة الجماع.
وأشاروا إلى أن زيادة تحفيز الأعصاب نتيجة هذه الحالات المرضية تفقد الرجل القدرة على التحكم في توقيت القذف، ما ينعكس سلبًا على الأداء الجنسي ويُسبب توترًا نفسيًا ومشكلات زوجية متكررة.
العلاج والوقاية وبحسب الأطباء، يمكن التخفيف من سرعة القذف الناتجة عن حساسية الجلد عبر استخدام علاجات موضعية مثل البخاخات أو المراهم والمزلقات الطبية التي تحتوي على مواد مخدّرة موضعية، أبرزها مادة “الليدوكائين”، والتي تعمل على تقليل الإحساس بشكل مؤقت.
وأكدوا أن هذه العلاجات تساعد على إبطاء استجابة الأعصاب وتأخير القذف، مع التشديد على ضرورة مراجعة الطبيب المختص لتشخيص الحالة بدقة وتحديد العلاج المناسب وتفادي أي مضاعفات.